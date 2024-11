La primera temporada de “The Penguin” termina el 10 de noviembre de 2024 después de nueve episodios en los que se exploró el ascenso al poder de Oswald ‘Oz’ Cobb / El Pingüino (Colin Farrell) en el inframundo criminal de Gotham City. Por lo tanto, los fanáticos de la serie de HBO creada por Lauren LeFranc y basada en el personaje de DC Comics del mismo nombre se preguntan si la historia de este icónico villano continuará en una segunda entrega.

El drama criminal de Max se ambienta una semana después de los acontecimientos de “The Batman” (2022) y empieza con la muerte de Carmine Falcone y la ola de crímenes posterior a las inundaciones, lo que motiva a Oz Cobb a tomar el lugar del jefe criminal. Para lograrlo, se enfrenta a enemigos nuevos y viejos, además de su tan odiado apodo.

A medida que avanza en su camino al poder, Oz intenta jugar con los Falcones y los Maronis a su favor, pero no resulta nada sencillo. Mientras Sofía trabaja para asegurar la fortaleza de su familia, Oz busca ampliar su alcance en la ciudad. Entonces, ¿habrá temporada 2?

Cristin Milioti interpretó a Sofia Gigante / The Hangman y Colin Farrell interpretó a Oswald 'Oz' Cobb / El Pingüino en la primera temporada de "The Penguin" (Foto: HBO)

“THE PENGUIN”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, no se ha confirmado una segunda temporada de “The Penguin”, pero todo parece indicar que la historia de Oswald ‘Oz’ Cobb / El Pingüino continuará en una nueva tanda de episodios, a pesar de que la producción fue anunciada como miniserie independiente.

De hecho, la showrunner Lauren LeFranc dejó abierta la posibilidad de alargar la serie. Aunque no confirmó nuevos episodios, tampoco los descartó. “Quiero decir, lo pusimos todo sobre la mesa. Creo que para hacer una segunda temporada, tenemos que sentir que podemos superarnos a nosotros mismos. Tenemos que sentir que hay algo más ahí en lo que realmente podemos profundizar. Quiero decir, realmente me preocupo por todos estos personajes, incluso si son personas terribles”, indicó en una nueva entrevista con The Direct.

“Ha sido un placer escribirlos, aunque sean retorcidos, complicados, extraños y oscuramente divertidos. Así que mira, creo que Gotham City es un sandbox muy divertido para jugar, y me encantaría seguir jugando en él, pero creo que simplemente tiene que ser lo correcto. Nunca deberíamos hacer algo solo por hacerlo”, agregó LeFranc.

Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial. El último episodio podría dejar algunas pistas sobre una posible segunda temporada. Lo que está claro es que Oza sobrevivirá al final, ya que aparecerá en “Batman 2″.

Colin Farrell, ¿volverá como Oswald 'Oz' Cobb / El Pingüino en una segunda temporada de "The Penguin"? (Foto: HBO)

Colin Farrell, ¿volverá para “The Penguin 2″?

Anteriormente, Colin Farrell mencionó que no quería volver a ponerse las prótesis que lo ayudan a caracterizar al protagonista de “The Penguin”. No obstante, volverá a utilizarlos para la secuela de “Batman”. El actor de 48 años, ¿aceptaría ser parte una nueva temporada de la serie de HBO Max?