“Yellowstone”, la exitosa serie de drama creada por Taylor Sheridan, ha sido un fenómeno en la televisión desde su estreno. Con una trama que combina el drama familiar con conflictos en el vasto paisaje de Montana, la serie ha ganado miles de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, la quinta temporada ha sido especialmente significativa, no solo por los giros inesperados, sino por la notable ausencia de Kevin Costner, quien interpretaba a John Dutton, uno de los personajes más importantes. La salida del actor cambió el rumbo de la narrativa, y la producción tuvo que adaptarse a esta nueva realidad sin perder la esencia que había cautivado al público.

La partida de Costner de la serie fue un tema muy comentado, dado su papel central en la serie. Muchos esperaban que su salida se reflejara de manera directa en la historia, pero lo que sorprendió a la audiencia fue la forma en que se manejó esta ausencia. En lugar de centrarse en la simple desaparición del personaje, los guionistas decidieron optar por una solución narrativa más compleja, que involucraba manipular la línea temporal de la serie, lo que dejó a los seguidores aún más confundidos.

El estreno de la segunda parte de la quinta temporada trajo consigo algo que muchos no esperaban: una línea de tiempo no lineal. Los saltos temporales comenzaron a ser evidentes desde el primer episodio, y no hubo una explicación clara sobre cuándo ocurrían los diferentes eventos que se mostraban. Esta manipulación temporal es, en parte, una respuesta a la salida de Costner, pues el personaje de John Dutton ya había fallecido al inicio de la segunda parte. Este recurso ha permitido a los guionistas llenar los vacíos relacionados con la muerte de Dutton y el impacto que esta tiene en los demás personajes.

La muerte de John Dutton (Kevin Costner) en "Yellowstone" dejó atónitos a los seguidores, quienes mantienen la esperanza que regrese (Foto: Paramount Network)

EXPLICACIÓN DE LOS SALTOS TEMPORADES DE “YELLOWSTONE 5″ - PARTE 2

El primer salto temporal: “Seis semanas antes”

El episodio 9 de la temporada 5, titulado “El deseo es todo lo que necesitas”, es el primer ejemplo claro de un salto temporal. Después de una secuencia inicial en la que los hijos de John Dutton se enteran de su muerte, la historia retrocede seis semanas. Este “salto al pasado” es crucial para entender las dinámicas previas al asesinato del querido personaje, incluyendo la creciente amenaza sobre su vida. Este retroceso también muestra escenas importantes, como la interacción entre Beth y Rip, y el primer indicio de la trama que llevará al asesinato de John.

Uno de los aspectos más frustrantes para los fanáticos ha sido la falta de pistas visuales o de diálogo que indiquen cuándo ocurre cada evento. La serie no ofrece señales claras que marquen el cambio entre el pasado y el presente, lo que ha causado confusión entre los espectadores. A medida que los episodios avanzan, los saltos temporales se vuelven más frecuentes y complejos, pero sin ninguna orientación visual, muchos se han quejado de que es difícil seguir el hilo de la trama de manera coherente.

El episodio 10: “El apocalipsis del cambio”

En el episodio 10, titulado “El apocalipsis del cambio”, la narrativa se complica aún más. La historia comienza con un retroceso en el tiempo, mostrando a Beth viajando a Texas en contra de los deseos de Rip. Durante su estancia en Texas, ambos viven un momento romántico en un hotel, lo que parece ser parte de la historia anterior al asesinato de John. Sin embargo, el episodio regresa al presente, cuando Rip regresa a Montana y la familia Dutton enfrenta las consecuencias de la muerte. Este constante ir y venir entre diferentes momentos en el tiempo intensifica la confusión de los espectadores.

Los saltos temporales no solo afectan la comprensión de la trama, sino también las relaciones entre los personajes. Las interacciones entre Beth, Rip, Jamie y los demás miembros de la familia Dutton se muestran de manera fragmentada, lo que hace que el espectador se cuestione en qué momento del tiempo está ocurriendo cada conversación. Este enfoque, aunque efectivo para mantener la tensión, también crea una desconexión emocional en algunos momentos, ya que es difícil identificar el impacto de los eventos sin una cronología clara.

LOS SALTOS TEMPORALES DE “YELLOWSTONE”: LA ESTRATEGIA PARA SEGUIR LA HISTORIA SIN KEVIN COSTNER

La complejidad de la línea temporal en la temporada no ha pasado desapercibida entre los fanáticos. En redes sociales, muchos espectadores han expresado su frustración por los constantes saltos en el tiempo, señalando que les resulta difícil seguir la trama y entender los motivos detrás de las decisiones de los personajes. Algunos se han mostrado particularmente molestos por la falta de explicación o señales claras que los guiaran a través de los diferentes momentos temporales. Esta ambigüedad ha generado un debate sobre si la narrativa no lineal es una técnica efectiva o si, por el contrario, es un recurso que complica innecesariamente la experiencia del espectador.

A pesar de las críticas, el uso de saltos temporales parece ser una estrategia narrativa intencional por parte de los creadores de “Yellowstone”. Dado que Costner dejó la serie a mitad de la temporada, los guionistas han recurrido a los saltos en el tiempo para llenar los vacíos dejados por su ausencia. La muerte de John Dutton es un evento central que impulsa toda la temporada, y los flashbacks permiten explorar los eventos previos a su asesinato sin la necesidad de recurrir a escenas adicionales con Costner. Esta técnica permite seguir desarrollando la historia mientras se mantiene la tensión y el interés del público.