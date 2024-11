Los fanáticos del terror disfrutaron de la última película de Art the Clown en octubre de 2024, pero ¿notaron un importante detalle del final de la tercera entrega de la saga de horror? Bajo la dirección y guion de Damien Leone, “Terrifier 3″ establece una conexión con la primera aparición del siniestro personaje y con fuerzas infernales. ¿De qué se trata? A continuación, te comparto la pista que probablemente te perdiste.

El largometraje que recibió críticas generalmente positivas, se desarrolla cinco años después de la masacre de Halloween a la que Sienna Shaw (Lauren LaVera) y su hermano Jonathan (Elliot Fullam) sobrevivieron. Ellos intentan reconstruir sus vidas destrozadas y la temporada navideña parece la época ideal para hacerlo, sin embargo, aún no están a salvo y Art el payaso regresa para introducirlos en una nueva pesadilla.

EL IMPORTANTE DETALLE DE LA ESCENA FINAL “TERRIFIER 3″

En los últimos minutos de “Terrifier 3″, también conocido por “Terrifier 3: Payaso siniestro”, Sienna intenta evitar que su prima Gabbie (Antonella Rose) caiga a un portal al infierno que se abrió gracias a la sangre de Vicky. Pero no lo consigue y Gabbie cae al abismo con una espada.

Mientras Art escapa por la ventana, Sienna observa cómo sus heridas se curan de manera sobrenatural y promete rescatar a su prima del infierno. En la escena final, Art está en un autobús, donde una pasajera lee el libro El noveno infierno.

Art the Clown (David Howard Thornton) envió al infierno a Gabbie (Antonella Rose) en la película "Terrifier 3" (Foto: Cineverse)

¿Por qué ese libro es tan importante para “Terrifier”?

Aunque no se revela el contenido del libro, es una clara referencia al origen oscuro y demoníaco de Art the Clown, quien apareció en el cortometraje “The 9th Circle” de 2008. En el corto de 11 minutos de duración, una mujer que es secuestrada por un siniestro extraño en la noche de Halloween se enfrenta a un destino peor que la muerte, rituales demoníacos.

Esto podría ser una pista sobre la siguiente película de “Terrifier”, ya que Sienna podría ir a buscar a su prima al infierno y enfrentar al siniestro payaso en el lugar donde surgió. En la Divina Comedia, el Noveno círculo es el más temido del infierno, así que podría ser el escenario de una cuarta película de la saga.

De hecho, el director habló con Usa Today al respecto. “Realmente eleva sus apuestas, especialmente desde que abrimos la puerta a lo sobrenatural y el cielo y el infierno y todos estos maravillosos temas míticos”.

Asimismo, agregó lo que podría suceder con Sienna en una futura entrega: “Creo que ahora tiene que encontrar la manera de rescatar a Gabbie. ¿Y qué mayor apuesta que meter a Sienna en el infierno?”.

Sienna Shaw (Lauren LaVera) prometió rescatar a su prima al final de la película "Terrifier 3" (Foto: Cineverse)