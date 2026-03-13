La edición 21 de los Premios Luces entra a su recta final con un récord incluido. Hasta el cierre de esta nota, más de 100.000 votantes habían elegido a sus candidatos favoritos, y la cifra seguía en aumento. Se trata de un récord histórico para el galardón de El Comercio a lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento, que reconoce el talento y el esfuerzo de creadores de las más diversas disciplinas: televisión, cine, artes escénicas, música, moda, artes visuales, letras, y contenido digital. En total, 37 categorías cuyos ganadores son designados por el público.

Pero todo tiene su final y los Premios Luces 2026 se alistan para cerrar sus votaciones. Solo hasta el domingo 22 de marzo, a las 11:59 p.m., usted podrá ingresar al portal donde se encuentran alojados los nominados. Después de eso, el conteo automático dictaminará quiénes son los grandes triunfadores, quiénes podrán levantar sus trofeos dorados en una ceremonia especial.

Como cada año, la competencia es ardua y de infarto. En muchas categorías, cada voto cuenta, y no es sino hasta el último momento en que se definirán a los ganadores. Por eso, es importante que en esta última semana de contienda inviten a sus conocidos a votar. Solo tienen que ingresar a este enlace y elegir a sus candidatos preferidos.

Ojo: no es necesario participar en todas las categorías, sino solo en las de su interés. Una vez definido el voto, presione el botón Enviar y listo. Cada usuario registrado en la web podrá votar una sola vez. Tampoco es necesario ser suscriptor del Diario para hacerlo.

Recuerde que este galardón es una forma de alentar a nuestros creadores. Una excelente oportunidad para que ustedes, como público, reconozcan el valor de sus respectivas obras. Palmas para ellos. //