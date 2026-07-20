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Resumen

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El artista Topa llegó a Lima para ofrecer su primera temporada fuera de Argentina con una novedad: un espectáculo de circo. Así, acrobacias, teatro y música se reúnen en un mismo espacio, pensando en los más pequeños de la casa.
El artista Topa llegó a Lima para ofrecer su primera temporada fuera de Argentina con una novedad: un espectáculo de circo. Así, acrobacias, teatro y música se reúnen en un mismo espacio, pensando en los más pequeños de la casa.
/ Phsabaris
Por Pierina Denegri Davies

Hay recuerdos que sobreviven al paso del tiempo con una facilidad sorprendente. Basta escuchar los primeros acordes de una canción para volver a la infancia. Eso ocurre con Diego Topa, el artista argentino que durante más de tres décadas ha acompañado a niños de distintos países y que hoy descubre un fenómeno inesperado: muchos de quienes crecieron con sus programas y conciertos regresan para verlo, esta vez, de la mano de sus propios hijos.

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