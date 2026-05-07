Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la banda surcoreana BTS, el grupo de k-pop más reconocido del mundo, regresará al país en 2027.

“Regresa BTS en el 2027 a México. Ya les vamos a dar las fechas”, anunció la mandataria durante su conferencia en la capital mexicana, en la que compartió un video del encuentro que sostuvo el miércoles con los integrantes del grupo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum afirmó que hizo la propuesta directamente a la banda tras transmitirles “una demanda popular” de sus seguidores mexicanos, conocidos como Army, quienes desde hace meses pedían más conciertos debido a la alta demanda de boletos para sus presentaciones en la Ciudad de México.

Fans de BTS en Mexico. (Foto: YURI CORTEZ / AFP) / YURI CORTEZ

“Les hice una propuesta: ¿quieren regresar el próximo año a México?”, relató la presidenta, quien aseguró que los integrantes respondieron afirmativamente, aunque todavía deberán revisar su agenda.

La mandataria recibió el miércoles a la agrupación en la sede del Ejecutivo mexicano, después de enviar una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para exponer la inconformidad de miles de seguidores por la escasez de boletos y pedir gestiones para que el grupo pudiera saludar a sus fanáticos mexicanos.

Según Sheinbaum, la visita fue posible con apoyo del Gobierno surcoreano y de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, quien coordinó el encuentro en Palacio Nacional.

La presidenta aseguró que cerca de 50.000 personas se reunieron en las inmediaciones del Zócalo capitalino para ver a la banda, cuyos integrantes salieron a saludar desde uno de los balcones del recinto.

“México tiene una energía que no tiene ningún otro lugar del mundo”, dijo Sheinbaum que le expresaron los artistas surcoreanos, a quienes describió como jóvenes “sencillos”, “modestos” y “tranquilos”.

La mandataria destacó además el impacto cultural de BTS entre la juventud mexicana y señaló que sus canciones promueven mensajes de paz, salud mental y amor.

La banda surcoreana, una de las más reconocidas del K-pop a nivel mundial, había visitado México por última vez hace ocho años, antes de que sus integrantes cumplieran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y retomaran posteriormente sus actividades como grupo.