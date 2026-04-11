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En cuanto al desglose de las cifras, las ventas físicas y digitales de Arirang sumaron 114.000 copias | (Foto: Captura de pantalla)
En cuanto al desglose de las cifras, las ventas físicas y digitales de Arirang sumaron 114.000 copias | (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

El grupo de K-pop BTS ha consolidado su dominio en la industria musical tras posicionar su álbum "Arirang" en el número uno de la lista Billboard 200 por segunda semana consecutiva.

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