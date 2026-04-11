El grupo de K-pop BTS ha consolidado su dominio en la industria musical tras posicionar su álbum "Arirang" en el número uno de la lista Billboard 200 por segunda semana consecutiva.

Según el reporte de Luminate con fecha al 11 de abril de 2026, el conjunto alcanzó 187.000 unidades equivalentes en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer trabajo discográfico de la agrupación que logra mantenerse en la cima por más de siete días.

Este hito ocurre a pesar de que el álbum experimentó una reducción del 71% en su consumo respecto a su semana de estreno, donde registró 641.000 unidades, la cifra más alta reportada en lo que va del año.

Por consiguiente, la producción desplazó a importantes competidores y superó el desempeño de sus seis álbumes anteriores que llegaron al primer puesto, los cuales solo lideraron el ranking durante una semana.

Asimismo, el consumo mediante plataformas de streaming (SEA) aportó 65.000 unidades, reflejando un total de 68,49 millones de reproducciones de las canciones del álbum.

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