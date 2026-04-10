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El primer concierto de BTS se desarrolló en la ciudad de Goyang en Corea del Sur. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
El primer concierto de BTS se desarrolló en la ciudad de Goyang en Corea del Sur. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
/ KIM HONG-JI
Por Redacción EC

La agrupación de K-Pop BTS inició el jueves 9 de abril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. Tras su presentación inaugural, el tour mundial se posiciona como el más grande en la historia del género en número de actuaciones, sumando 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo.

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