La agrupación de K-Pop BTS inició el jueves 9 de abril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. Tras su presentación inaugural, el tour mundial se posiciona como el más grande en la historia del género en número de actuaciones, sumando 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo.

El primer concierto de Bangtan se desarrolló en la ciudad de Goyang en Corea del Sur, presentando un espectáculo que dio inicio a su gira “BTS World Tour Arirang”. Además, se pudo conocer el setlist oficial para su tour, canciones que incluyen sus éxitos globales y temas exclusivos de su reciente álbum.

La lista de canciones que presentó BTS en su primer concierto podría indicar un posible setlist de su gira por Latinoamérica, que tiene previsto una serie de conciertos en Perú, donde Army (club de fans oficial de BTS) espera la llegada de los siete miembros del grupo.

BTS iniciaron este jueves 9 de abiril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Lista de canciones de “BTS World Tour Arirang”

Según la organización, el setlist incluye sus mayores éxitos globales y temas inéditos de su álbum “Arirang”, lo cual podría ser igual o similar para los conciertos en Perú. Estas canciones son:

Hooligan

Aliens

Run BTS

Don’t know ‘bout us

Like Animals

Fake Love

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

Mic Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Come Over

Butter

Dynamite

Mikrokosmos

I need U

Please

Into the sun

¿Cuándo se presentará BTS en Perú?

En Perú, BTS ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Para sus presentaciones en nuestro país se espera un despliegue de producción de gran escala con el escenario en formato 360° para que los fans de todos los sectores puedan disfrutar del show sin ningún inconveniente.

Además, la preventa de entradas en Perú logró un reto histórico, donde más de 521 mil fans hicieron extensas colas virtuales para obtener un boleto a los esperados conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.