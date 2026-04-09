Resumen

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BTS lidera la lista de Billboard por segunda semana consecutiva con “Arirang”. (Foto: Arirang/AFP)
BTS lidera la lista de Billboard por segunda semana consecutiva con “Arirang”. (Foto: Arirang/AFP)
Por Redacción EC

El fenómeno global del K-pop, BTS, continúa haciendo historia con su más reciente álbum “Arirang”, que se mantiene en el primer lugar del Billboard 200 por segunda semana consecutiva. Este logro reafirma el impacto del grupo en el mercado internacional y su capacidad para sostener el éxito.

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