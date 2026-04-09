El fenómeno global del K-pop, BTS, continúa haciendo historia con su más reciente álbum “Arirang”, que se mantiene en el primer lugar del Billboard 200 por segunda semana consecutiva. Este logro reafirma el impacto del grupo en el mercado internacional y su capacidad para sostener el éxito.

El disco debutó directamente en la cima de la lista con una cifra destacada de 641 mil unidades vendidas en Estados Unidos durante su primera semana. De ese total, más de 500 mil correspondieron a ventas físicas.

Con esta producción, BTS alcanza su séptimo álbum número 1 en el Billboard 200, consolidándose como uno de los grupos más exitosos de la historia reciente en este ranking.

Cabe señalar que “Arirang” también ha marcado récords en plataformas digitales. En su primer día, acumuló más de 110 millones de reproducciones en Spotify. Con esto se convirtió el lanzamiento con mayor streaming global en lo que va del 2026.

Además, todas las canciones del álbum lograron ingresar a rankings importantes, incluyendo el Billboard Hot 100, donde el sencillo principal “Swim” debutó en el primer lugar.

Recordemos que el regreso de BTS con “Arirang” se da luego de una pausa prolongada por el servicio militar de sus integrantes, lo que ha generado aún más expectativa entre sus fans. Su comeback ha sido considerado uno de los más importantes del año en la música global.

El grupo de K-pop BTS se reunió hoy tras casi cuatro años con un concierto en la Plaza Gwanghwamun. El evento congregó a 260,000 seguidores en el centro de Seúl y fue transmitido en vivo para millones de espectadores del mundo. (Foto: AFP) / KIM HONG-JI

Con estos resultados, BTS no solo reafirma su liderazgo en el K-pop, sino que también sigue ampliando su influencia en la industria musical internacional, acumulando millones de fans en todo el mundo.