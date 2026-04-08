Las entradas destinadas a la etapa de preventa para las tres fechas de la banda surcoreana BTS en Lima se agotaron en su totalidad este miércoles 8 de abril en cuestión de minutos.

Este proceso incluyó los boletos para las presentaciones programadas para el 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos. La alta demanda de los seguidores locales completó el aforo asignado para esta fase preliminar de venta antes de lo previsto por la organización.

La tercera fecha, fijada para el 7 de octubre, fue habilitada recientemente tras el éxito comercial de los dos primeros conciertos anunciados originalmente.

La preventa para este nuevo show inició precisamente hoy a las 10:00 a.m. a través de la plataforma oficial. En pocos minutos, el sistema de Ticketmaster Perú reportó que ya no quedaban localidades disponibles para los usuarios en fila.

BTS Perú: Preventa para miembros se agotó en cuestión de minutos.

El acceso a esta adquisición anticipada estuvo restringido únicamente a los seguidores que contaban con el Army Membership (Global). Además de la membresía activa, los compradores debieron completar un registro previo obligatorio en la plataforma Weverse antes del plazo establecido el pasado 2 de abril. Cada titular de la membresía pudo adquirir un máximo de cuatro boletos por cada fecha del evento.

BTS Perú: Expectativa por venta general de entradas

Los precios establecidos para los sectores del Estadio San Marcos son Campo a S/ 851.00, las tribunas Oriente y Occidente a S/ 667.00, y las tribunas Norte y Sur a S/ 483.00. Asimismo, el paquete especial Soundcheck Package, que incluye beneficios como el acceso a la prueba de sonido, se comercializó a S/ 2,591.00. Todas las ubicaciones en las zonas de tribuna son numeradas.

Tras la finalización de esta preventa exclusiva, la etapa de venta general para las tres fechas de BTS en Lima está programada para este viernes 10 de abril a las 10:00 a.m.

Este es el Mapa BTS Perú para el 7 de octubre.

En esta fase, la adquisición de entradas estará abierta al público en general y se podrá realizar con cualquier tarjeta de crédito o débito de alcance internacional. Se espera que la demanda para esta última oportunidad de compra también sea elevada.

La organización recordó que todas las entradas para estos espectáculos son cien por ciento digitales y se gestionarán a través de la aplicación Quentro. Este sistema utiliza códigos QR dinámicos que se actualizan periódicamente para evitar la duplicación o cualquier tipo de fraude en el acceso al recinto. Las transferencias de boletos solo estarán permitidas a partir de 30 días antes de la realización del primer evento.