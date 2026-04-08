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BTS realizará tres presentaciones en el Estadio San Marcos en Perú. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
BTS realizará tres presentaciones en el Estadio San Marcos en Perú. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
/ KIM HONG-JI
Por Redacción EC

Las entradas destinadas a la etapa de preventa para las tres fechas de la banda surcoreana BTS en Lima se agotaron en su totalidad este miércoles 8 de abril en cuestión de minutos.

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