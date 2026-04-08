BTS, la banda surcoreana que está de gira por diversas partes del mundo, confirmó la realización de una tercera presentación en Lima, programada para el miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos.

Esto será parte de su gira mundial “Arirang” y la ampliación de fechas ocurre tras agotarse las entradas para las funciones originales del 9 y 10 de octubre en un lapso de dos horas durante su etapa de venta preliminar.

La preventa de entradas para esta nueva fecha comienza hoy, miércoles 8 de abril, a partir de las 10:00 a.m. exclusivo para los seguidores que posean el “Army Membership” global y que hayan realizado el registro previo obligatorio en la plataforma Weverse dentro de los plazos establecidos por la organización.

El proceso de adquisición se realizará únicamente de forma digital a través del portal oficial de Ticketmaster Perú. Los usuarios registrados deberán utilizar su número de membresía, compuesto por las siglas BA seguidas de nueve dígitos, como código de acceso para completar la transacción.

Cada cliente tiene permitido adquirir un máximo de cuatro boletos para esta fecha.

BTS: Cómo y cuándo comprar las entradas para su tercera fecha

Los precios oficiales de las entradas para las zonas establecidas en el Estadio San Marcos son: Campo a S/ 851, Tribunas Oriente y Occidente a S/ 667, y Tribunas Norte y Sur a S/ 483. Asimismo, se ha habilitado el paquete especial “Soundcheck Package” a un costo de S/ 2,591, el cual incluye acceso a la prueba de sonido y otros beneficios exclusivos.

Para gestionar la alta demanda, la ticketera implementará una fila virtual que estará disponible 30 minutos antes del inicio de la venta, es decir, desde las 9:30 a.m. Una vez iniciada la comercialización, el sistema asignará a los usuarios un lugar de manera aleatoria, otorgando un tiempo limitado para finalizar la compra una vez que sea su turno.

La etapa de venta general para las tres fechas de conciertos (7, 9 y 10 de octubre) está programada para este viernes 10 de abril a las 10:00 a. m Esta fase estará abierta al público en general y será válida para compras con cualquier tarjeta de crédito o débito de alcance internacional.

Las entradas para estos eventos son digitales y se gestionarán exclusivamente mediante la aplicación Quentro. Este sistema utiliza códigos QR dinámicos que se actualizan periódicamente para evitar fraudes, duplicaciones o transferencias no autorizadas antes del periodo permitido por los organizadores.