Resumen

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El grupo masculino de K-pop BTS se presenta durante su concierto en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
El grupo masculino de K-pop BTS se presenta durante su concierto en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
/ KIM HONG-JI
Por Redacción EC

BTS, la banda surcoreana que está de gira por diversas partes del mundo, confirmó la realización de una tercera presentación en Lima, programada para el miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos.

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