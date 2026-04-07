En Toronto (Canadá) y Chicago (Estados Unidos), la venta de entradas para el regreso de BTS, la banda surcoreana más famosa del momento, llegó al “sold out” en menos de 14 minutos desde el inicio de las colas virtuales en enero. En México, en particular, las fans manifestaron preocupación por la alta demanda, que derivó en denuncias por fraude, cancelaciones masivas de boletos y sanciones de la Profeco (el Indecopi mexicano) a plataformas de reventa. Por eso, las alertas se encendieron en todo el continente americano y hoy el club de fans peruano espera que Ticketmaster refuerce “los mecanismos de protección al usuario” y que, finalmente, los fanáticos reales de la boyband tengan garantía de su lugar en el concierto de forma equitativa.

Abril dobla el aviso de “abierto” de Ticketmaster en Perú y los fans de BTS ya están organizados. Los conciertos están programados para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, con precios que van desde 483 soles hasta el paquete especial que llega a los 2.591 soles. La preventa exclusiva para miembros registrados en Weverse comenzó hoy, 7 de abril, a las 10 a.m. En tanto, la venta general iniciará el 10 de abril a la misma hora.

Durante la compra online, se permite comprar cuatro entradas el mismo día con una misma membresía exclusiva desde Weverse, la cual se gestionó previamente en enero. Si fuera el caso, ese cuarteto de entradas deberán ser en una misma zona y en una sola fecha. Según información del staff, calculan que un 85% de la venta total se concentra en la preventa; ahí están los afortunados.

Fans de BTS bien preparados

“Incentivamos que nuestra comunidad no apoye la reventa bajo ninguna circunstancia”, afirma el staff de BTS Perú Fanclub, que conversó con este diario. Aunque la comunidad acepta que “no es ilegal” comprar entradas y luego venderlas a más precio del real, consideran que es una fórmula desleal. Siendo la primera vez de la banda en el Perú, la reventa, de hecho, se ha convertido en un punto bastante sensible para los fans. Mejor que los revendedores no se metan con el club, que es de los más respetados del mundo.

Ticketmaster advirtió en un comunicado de Instagram: “Cuidado con las estafas. No hay venta anticipada mediante links, grupos de WhatsApp, creadores de contenido ni sorteo de otras marcas”, y recordó cuándo es la fecha oficial para comprar. A ello, se suma el sistema de fila virtual de la tiquetera, que se activa 30 minutos antes de la venta y asigna posiciones aleatorias, además de limitar el número de compras simultáneas para evitar saturaciones y ventajas indebidas causadas por “bots” u otros. Estos ajustes de tecnología llevaron a la empresa a mejoras que superan los 1.000 millones de dólares en los últimos 10 años.

“Nos reservamos ciertas recomendaciones para la compra online ante el público en general, porque también hay gente que busca aprovecharse de nuestra información. Por ejemplo, muchos revendedores se enteraron de la membresía de Weverse y compraron varias membresías para tener acceso a la preventa exclusiva para fans”, explican desde el staff peruano de BTS Fanclub.

“Se han tomado precauciones y hay preparación entre fans”, señala la staff, que se comunica en grupos cerrados. En las últimas semanas, algunos fans se prepararon haciendo simulaciones de compra online en una página creada especialmente para no fallar en el intento.

Medidas de ciberseguridad

“Aquí, la clave es hacer más difícil el fraude desde el inicio”, así lo explica Jorge Zeballos, especialista en ciberseguridad de ESET Perú. “Deben utilizar solo plataformas autorizadas y revisar la URL con detalle”, lo señala especialmente ante el uso de inteligencia artificial para replicar páginas falsas casi idénticas a las originales.

“Los ciberdelincuentes se aprovechan de la alta demanda y de la desesperación de los fanáticos ante el agotamiento de boletos oficiales y se hacen de estafas muy comunes que les siguen funcionando”, advierte.

En Perú, el panorama aún presenta vacíos legales sobre la transparencia de la compra de entradas a conciertos. Si bien la estafa está tipificada, no existe una regulación específica sobre el uso de “bots” (programa automatizado desleal) o la compra masiva digital de entradas.

Según Zeballos, estas son las estafas digitales, en el caso de compra de entradas a conciertos, más frecuentes en Perú:

Sitios web falsos en buscadores: páginas que imitan sitios oficiales y aparecen en Google para robar datos y dinero al momento de la compra.

páginas que imitan sitios oficiales y aparecen en Google para robar datos y dinero al momento de la compra. Engaños en redes sociales y mensajería: perfiles falsos ofrecen entradas; tras el pago, desaparecen sin entregar los tickets.

perfiles falsos ofrecen entradas; tras el pago, desaparecen sin entregar los tickets. Reventa en plataformas no oficiales: boletos falsos vendidos a precios dudosos, con pagos difíciles de rastrear como transferencias o códigos.

boletos falsos vendidos a precios dudosos, con pagos difíciles de rastrear como transferencias o códigos. Clonación y duplicación de QR: una misma entrada es vendida a varias personas; solo el primero en llegar puede ingresar.

En Perú, además, la fascinación por el “comeback” de la banda coreana tras casi cuatro años y el hito de tenerlos por primera vez en suelo inca conlleva diferentes escalas. Casos de intercambios irregulares en Perú vistos meses atrás —incluyendo denuncias por solicitudes de favores sexuales a cambio de entradas— evidencian que muchos se aprovechan de la desesperación por BTS. Por ello, mucho cuidado y a comprar únicamente por canales oficiales.