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La venta de entradas para el concierto de BTS empieza el 7 de abril. (Foto: Composición)
La venta de entradas para el concierto de BTS empieza el 7 de abril. (Foto: Composición)
Por Leslie A. Galván

En Toronto (Canadá) y Chicago (Estados Unidos), la venta de entradas para el regreso de BTS, la banda surcoreana más famosa del momento, llegó al “sold out” en menos de 14 minutos desde el inicio de las colas virtuales en enero. En México, en particular, las fans manifestaron preocupación por la alta demanda, que derivó en denuncias por fraude, cancelaciones masivas de boletos y sanciones de la Profeco (el Indecopi mexicano) a plataformas de reventa. Por eso, las alertas se encendieron en todo el continente americano y hoy el club de fans peruano espera que Ticketmaster refuerce “los mecanismos de protección al usuario” y que, finalmente, los fanáticos reales de la boyband tengan garantía de su lugar en el concierto de forma equitativa.

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