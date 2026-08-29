El imitador de Jungkook, conocido por su participación en la temporada anterior del “Yo Soy”, regresó a las audiciones del concurso de Latina Televisión acompañado por seis jóvenes para interpretar al grupo surcoreano BTS.
El imitador de Jungkook, conocido por su participación en la temporada anterior del “Yo Soy”, regresó a las audiciones del concurso de Latina Televisión acompañado por seis jóvenes para interpretar al grupo surcoreano BTS.
Enzo, el concursante originario del Callao que debutó en el programa en 2025, explicó que decidió lanzar una convocatoria abierta en redes sociales al considerar que la representación de la banda asiática requería un trabajo colectivo.
A través de este proceso se sumaron Jorlan, Baeron, Rivas, Jesús, Fabiano y Fernando, con quienes preparó la presentación grupal en un periodo de tres semanas de ensayos diarios.
Los siete jóvenes interpretaron la canción “SWIM”, y lograron recibir el “sí” de Ricardo Morán y Jely Reátegui, quienes destacaron la coordinación del grupo para compartirse los micrófonos y sus voces.
Sin embargo, también indicaron que la agrupación deberá trabajar en el dominio escénico y en la energía corporal para aproximarse a la actitud del grupo original.
Con esta presentación, el elenco se convirtió en la primera imitación de BTS en formato de septeto dentro del certamen de televisión.
VIDEO RECOMENDADO:
El video aborda la polémica סביב Alejandra Vigó tras un informe que cuestiona a influencers por compartir imágenes con niños y personas vulnerables en África para ganar clics y seguidores. También menciona la propuesta de una ley que busca prohibir este tipo de contenidos.