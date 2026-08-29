Los siete jóvenes lograron reunirse tras una convocatoria en Internet y luego de ensayar por tres semanas | Foto: Latina (Captura)
Los siete jóvenes lograron reunirse tras una convocatoria en Internet y luego de ensayar por tres semanas | Foto: Latina (Captura)
Por Redacción EC

El imitador de Jungkook, conocido por su participación en la temporada anterior del Yo Soy”, regresó a las audiciones del concurso de Latina Televisión acompañado por seis jóvenes para interpretar al grupo surcoreano BTS.

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