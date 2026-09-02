La actriz peruana Karina Jordán vuelve a la televisión para protagonizar “La vida que me robaste”, producción de Del Barrio Producciones que se estrenará el próximo 8 de septiembre por la señal de América Televisión.

Esta ficción, basada en una idea original del guionista Eduardo Adrianzén, cuenta con la dirección de Francisco Álvarez y los guiones de Abel Enríquez.

La trama se emitirá de lunes a viernes en el horario posterior a “Al fondo hay sitio” y sigue la historia de Mariana, una mujer que recupera la libertad tras cumplir una condena de diez años por una pena injusta, emprendiendo el retorno para reencontrarse con sus hijas.

Al salir de prisión, la protagonista descubre que su hogar ha cambiado, pues sus hijas crecieron y su propia hermana asumió la figura materna en la familia. Ante este panorama, el personaje principal deberá afrontar la alteración de los vínculos construidos durante su ausencia para intentar restablecer la relación con sus hijas.

El elenco protagónico incluye también a la actriz Fiorella Díaz, quien retorna a las producciones televisivas luego de su participación en la película “Amando a Amanda”.

El reparto se completa con la actuación de figuras locales como Nicolás Galindo, Mayella Lloclla, Rodrigo Sánchez Patiño, Milene Vázquez, Emilram Cossio y Merly Morello, entre otros intérpretes.