se estrenará el lunes 8 de septiembre a través de América Televisión | Foto: Del Barrio Producciones (Captura de Instagram)
se estrenará el lunes 8 de septiembre a través de América Televisión | Foto: Del Barrio Producciones (Captura de Instagram)
Por Redacción EC

La actriz peruana Karina Jordán vuelve a la televisión para protagonizar “La vida que me robaste”, producción de Del Barrio Producciones que se estrenará el próximo 8 de septiembre por la señal de América Televisión.

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