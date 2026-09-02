La actriz peruana Karina Jordán vuelve a la televisión para protagonizar “La vida que me robaste”, producción de Del Barrio Producciones que se estrenará el próximo 8 de septiembre por la señal de América Televisión.
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