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Resumen

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Magaly Medina ha enfrentado durante décadas diversos procesos judiciales por sus comentarios y reportajes emitidos en televisión.
Magaly Medina ha enfrentado durante décadas diversos procesos judiciales por sus comentarios y reportajes emitidos en televisión.
Por Ángel Navarro Quevedo

Todo empezó, como tantas veces en la televisión peruana, con una cámara esperando en la puerta de un hospedaje. En mayo de 2023 el programa de Magaly Medina mostró a Charlene Castro, entonces esposa del exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe, entrando a un hospedaje con otro hombre. Lo que vino después fue lo habitual en “Magaly TV”: el comentario, la risa, la frase que rebota en las redes. Esta vez, sin embargo, la frase tenía un destinatario que no estaba dispuesto a dejarla pasar. Guadalupe sostuvo que las burlas habían tocado su honor, su familia y hasta sus convicciones religiosas.

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