Este miércoles, mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, la actriz peruana Mónica Sánchez anunció el fallecimiento de su madre, Alicia Cuadros, quien estaba próxima a cumplir los 100 años.

Con un emotivo mensaje y un video junto a su progenitora frente al mar, la artista rindió homenaje a su memoria, destacando los valores que recibió como enseñanza a lo largo de su vida.

“Nuestra madre ha partido. Ya descansa. Nos queda el amor que nos dio, su ejemplo de vida”, inició su texto, para luego agregar: “Su fortaleza, su perseverancia, su rebeldía, su compromiso, su terquedad, su alma de poeta, su sabiduría, su canto, su picardía, su fe y gran corazón”.

De ese modo, la intérprete finalizó su mensaje con un recuerdo hacia Cuadros, destacando que, en sus casi cien años de vida, le dejó “un legado hermoso”, para luego evocar una frase que su progenitora repetía constantemente: “Como siempre lo repetía. ¡Gracias a la vida!”.

En ocasiones anteriores, la actriz había retratado a su madre como una mujer de carácter firme, sentido del humor y espíritu artístico, valores que solía compartir en fechas especiales y celebraciones familiares.

Ante el anuncio, diversos integrantes de la escena artística y musical del país expresaron sus condolencias a la integrante del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Escena en vivo de AFHS

Entre las muestras de afecto figuró el mensaje de la actriz Mayella Lloclla, quien manifestó que el amor y la luz de una madre permanecen para siempre, ofreciendo su cariño a la familia.

Asimismo, la cantante Daniela Darcourt envió un mensaje de apoyo a la artista, sumándose a los saludos de otras figuras como Karime Scander, Melania Urbina, Tatiana Astengo, Patricia Alquinta y Maricielo Effio.

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