La exintegrante de 'Al fondo hay sitio' sostuvo que su madre le deja un "un legado hermoso" | Foto: Instagram (@cordeliamar_21)
La exintegrante de 'Al fondo hay sitio' sostuvo que su madre le deja un "un legado hermoso" | Foto: Instagram (@cordeliamar_21)
Por Redacción EC

Este miércoles, mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, la actriz peruana Mónica Sánchez anunció el fallecimiento de su madre, Alicia Cuadros, quien estaba próxima a cumplir los 100 años.

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