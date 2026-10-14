La actriz peruana Mónica Sánchez sufrió una caída del escenario durante un ensayo técnico de la obra ‘Las irresponsables’, por lo que el estreno, previsto para este viernes 16 de octubre en el Teatro NOS de Lima, fue reprogramado. Así lo informó este miércoles DEA Teatro, productora del montaje, que también anunció la cancelación de la conferencia de prensa programada para presentar la puesta en escena.

A través de un comunicado, la compañía señaló que el accidente le ocasionó “fuertes lesiones” a la actriz y que deberá atravesar un período de recuperación. Sin embargo, no brindó detalles sobre las circunstancias de la caída, el diagnóstico médico ni el tiempo estimado de rehabilitación.

DEA Teatro indicó que la nueva fecha de estreno será comunicada “oportunamente”. Asimismo, confirmó que las entradas adquiridas conservarán su validez para la función reprogramada. Hasta el momento, la producción no ha precisado si habrá modificaciones en el calendario de la temporada, que inicialmente estaba prevista hasta el 6 de diciembre.

Se cancela la conferencia de prensa

La caída también obligó a suspender la conferencia de prensa que se realizaría el miércoles 14 de octubre para presentar al elenco y al equipo creativo de la obra. El encuentro formaba parte de las actividades programadas antes del debut del montaje.

“DEA Teatro informa que durante el ensayo técnico en el Teatro NOS, la actriz Mónica Sánchez sufrió una caída del escenario que le ocasionó fuertes lesiones y requerirá de una recuperación ”, indicó la productora en su comunicado.

La compañía agradeció la comprensión del público y de los medios de comunicación, y expresó sus deseos de pronta recuperación para la actriz.

La obra ‘Las irresponsables’, escrita por el dramaturgo argentino Javier Daulte, reúne por primera vez en una misma propuesta teatral a Mónica Sánchez, Norma Martínez y Johanna San Miguel. Martínez también está a cargo de la dirección del espectáculo, producido por DEA Teatro.

La historia comienza con una mujer que atraviesa una ruptura amorosa y recibe la compañía de dos amigas, quienes deciden pasar un fin de semana con ella. Lo que inicialmente busca ser un encuentro de apoyo deriva en una serie de decisiones que modifica los planes de las protagonistas.

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La trama aborda los vínculos de amistad y las tensiones que surgen cuando las protagonistas cuestionan las responsabilidades, los deseos y las expectativas que condicionan su vida cotidiana. La propuesta combina humor con situaciones de desborde.

En el material de difusión de la obra, Daulte se refirió a la necesidad de los personajes de cruzar ciertos límites: “Podemos llamarlo rebeldía, desborde o inconformismo. O sencillamente, estar hartos”. El dramaturgo agregó: “Hay un día en que necesitamos imperiosamente ser irresponsables”.