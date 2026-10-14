Mónica Sánchez sufre fuertes lesiones durante un ensayo técnico. (Foto: Instagram / @deapromotora)
Mónica Sánchez sufre fuertes lesiones durante un ensayo técnico. (Foto: Instagram / @deapromotora)
Por Redacción EC

La actriz peruana Mónica Sánchez sufrió una caída del escenario durante un ensayo técnico de la obra ‘Las irresponsables’, por lo que el estreno, previsto para este viernes 16 de octubre en el Teatro NOS de Lima, fue reprogramado. Así lo informó este miércoles DEA Teatro, productora del montaje, que también anunció la cancelación de la conferencia de prensa programada para presentar la puesta en escena.

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