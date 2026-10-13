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Resumen

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Bryan Cranston y RJ Mitte en "Breaking Bad" de Vince Gilligan (Foto: IMDb)
Bryan Cranston y RJ Mitte en "Breaking Bad" de Vince Gilligan (Foto: IMDb)
Por Sonia del Águila

Walter White murió, Jesse Pinkman consiguió escapar y Saul Goodman tuvo su propia historia. Pero hubo un personaje de “Breaking Bad” cuyo destino quedó prácticamente fuera de pantalla. Walter White Jr., el hijo del hombre que construyó un imperio criminal bajo el nombre de Heisenberg, fue una de las víctimas de una historia que nunca eligió protagonizar. Y RJ Mitte, el actor que le dio vida, todavía imaginaba qué podía ocurrir con él después del final de la serie.

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