Walter White murió, Jesse Pinkman consiguió escapar y Saul Goodman tuvo su propia historia. Pero hubo un personaje de “Breaking Bad” cuyo destino quedó prácticamente fuera de pantalla. Walter White Jr., el hijo del hombre que construyó un imperio criminal bajo el nombre de Heisenberg, fue una de las víctimas de una historia que nunca eligió protagonizar. Y RJ Mitte, el actor que le dio vida, todavía imaginaba qué podía ocurrir con él después del final de la serie.

Pocos días antes de fallecer a los 34 años, Mitte volvió a hablar de la posibilidad de retomar su personaje. No era la primera vez que mostraba interés en regresar al universo creado por Vince Gilligan, pero sus recientes declaraciones adquieren hoy un significado especial, cuando su muerte ha vuelto a poner la mirada sobre su trayectoria y el legado de “Breaking Bad”.

El actor falleció el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas. La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes lo recordaron por su trabajo en la actuación y su defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Futuro soñado

En una conversación difundida días antes de su muerte, Mitte manifestó su entusiasmo por la posibilidad de que “Breaking Bad” continuara explorando la historia de la familia White. Incluso había imaginado una trama más oscura, marcada por las consecuencias de los crímenes de su padre y por el deseo de venganza de su personaje.

Sin embargo, aquellas ideas no correspondían a una producción oficialmente anunciada. Eran posibilidades creativas que el actor deseaba explorar.

La pregunta sobre el futuro de Walter White Jr. tampoco era nueva para Vince Gilligan. En una entrevista publicada en 2023, el creador de la serie reflexionó sobre la posibilidad de que el joven terminara siguiendo los pasos de Heisenberg y se convirtiera en un nuevo jefe del crimen en Albuquerque.

Gilligan consideraba que ese desenlace traicionaría el sentido de la historia. Prefería imaginar que Walter Jr. y Skyler habían conseguido reconstruir sus vidas después de todo lo ocurrido. Aunque reconocía su afecto por Mitte y el interés de trabajar nuevamente con él, no tenía planes de desarrollar esa continuación.

Legado rechazado

Hay algo particularmente interesante en el personaje de RJ Mitte. En una serie poblada de criminales, mentiras y decisiones moralmente cuestionables, Walter White Jr. representaba una mirada distinta.

Durante buena parte de la historia, el adolescente admiró profundamente a su padre. Lo defendía, buscaba comprender sus decisiones y se resistía a aceptar las tensiones que comenzaron a destruir a su familia.

Pero cuando descubrió la verdad, aquella admiración se transformó en rechazo.

Su evolución alcanzó uno de sus momentos decisivos en Ozymandias, cuando intervino en el enfrentamiento entre sus padres y buscó proteger a Skyler. Era el momento en que el hijo dejaba de ver a Walter White como el hombre que había conocido toda su vida.

El propio Gilligan había señalado años antes que el personaje estaba concebido como uno de los pocos referentes de inocencia dentro de la serie. Por esa razón, muchas veces permanecía alejado de las actividades criminales que dominaban la trama.

Esa aparente distancia era, precisamente, parte de su importancia. Mientras Walter White justificaba sus delitos diciendo que actuaba por su familia, su hijo terminaba demostrando hasta qué punto la había destruido.

Despedida inesperaba

RJ Mitte tenía apenas 15 años cuando comenzó a interpretar a Walter White Jr. en 2008. Permaneció en la producción hasta su desenlace en 2013 y encontró en aquel personaje una oportunidad para desarrollar su carrera.

Como su personaje, el actor tenía parálisis cerebral. Esa experiencia le permitió construir una interpretación alejada de los estereotipos y, posteriormente, convertirse en defensor de una mayor inclusión en la industria audiovisual.

Después de “Breaking Bad”, trabajó en otras producciones y continuó promoviendo proyectos vinculados con la representación de las personas con discapacidad. Hasta sus últimos días se mantuvo activo profesionalmente y participó en encuentros relacionados con el universo de la serie.

Huella imborrable

Su fallecimiento deja también una historia televisiva sin explorar. Los seguidores nunca sabrán cómo habría interpretado Mitte a un Walter White Jr. adulto, marcado por el apellido de su padre y por una herencia que seguramente hubiera preferido no recibir.

Lo que permanece es el personaje que interpretó durante cinco temporadas. Walter White Jr. dejó su propia huella en “Breaking Bad” al rechazar el camino criminal de su padre y demostrar que no estaba destinado a repetir su historia.