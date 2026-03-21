Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Final de Yo Soy 2026: vota AQUÍ por tu favorito desde la app de Latina | Foto: @yosoyperupaginaoficial
Final de Yo Soy 2026: vota AQUÍ por tu favorito desde la app de Latina | Foto: @yosoyperupaginaoficial
Por Redacción EC

Tras una temporada de infarto marcada por la rigurosidad de los jueces y el talento de los imitadores, la edición 2026 de ‘Yo soy’ llega a su desenlace definitivo. Este sábado 21 de marzo, a partir de las 9.00 de la noche, el escenario de Latina TV se convertirá en el epicentro de la música, donde solo uno de los cinco finalistas logrará alzar el trofeo y consagrarse como el mejor del país. En esta última etapa, el protagonismo recae totalmente en los televidentes, quienes tendrán la responsabilidad de elegir al imitador que se llevará el primer lugar del reconocido concurso. A diferencia de otras fases del programa, el voto del público será el único determinante para definir al ganador, dejando de lado la calificación del jurado. Todo se realizará de manera digital a través de la aplicación oficial de Latina, lo que permitirá una participación directa y en tiempo real. Descubre cómo emitir tu voto correctamente, cuándo hacerlo y quiénes son los finalistas que buscan coronarse campeones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.