Tras una temporada de infarto marcada por la rigurosidad de los jueces y el talento de los imitadores, la edición 2026 de ‘Yo soy’ llega a su desenlace definitivo. Este sábado 21 de marzo, a partir de las 9.00 de la noche, el escenario de Latina TV se convertirá en el epicentro de la música, donde solo uno de los cinco finalistas logrará alzar el trofeo y consagrarse como el mejor del país. En esta última etapa, el protagonismo recae totalmente en los televidentes, quienes tendrán la responsabilidad de elegir al imitador que se llevará el primer lugar del reconocido concurso. A diferencia de otras fases del programa, el voto del público será el único determinante para definir al ganador, dejando de lado la calificación del jurado. Todo se realizará de manera digital a través de la aplicación oficial de Latina, lo que permitirá una participación directa y en tiempo real. Descubre cómo emitir tu voto correctamente, cuándo hacerlo y quiénes son los finalistas que buscan coronarse campeones.

¿CÓMO VOTAR EN LA FINAL DE ‘YO SOY 2026′?

Para participar en la elección del ganador, los usuarios deben utilizar la app oficial de Latina, disponible en dispositivos móviles. El sistema está diseñado para ser rápido y accesible durante la transmisión en vivo.

Sigue los siguiente pasos para ejercer tu voto de forma correcta:

Accede a la tienda virtual de tu sistema operativo (App Store para iPhone o Play Store para Android) y busca “Latina”. Descarga e instala el aplicativo. Abre la aplicación y procede a registrar tus datos o simplemente ingresa con tus credenciales si ya posees una cuenta activa. En la interfaz principal, dirige tu atención a la zona inferior y presiona el botón etiquetado como “Participa”. Una vez dentro de la sección del programa, aparecerán las opciones disponibles. Marca el rostro de tu artista favorito y ratifica tu voto.

Es importante tener en cuenta que solo se puede votar una vez por cada ronda y exclusivamente mientras el programa está al aire, lo que asegura igualdad en la competencia.

¿QUIÉNES SON LOS FINALISTAS DE ‘YO SOY 2026′?

Cinco participantes lograron avanzar a la etapa definitiva tras superar diversas galas y evaluaciones. Ellos competirán por el premio de S/20.000 y el reconocimiento del público:

Los nombres que figuran en la cartilla final son:

Imitador de Frank Sinatra

Imitador de Marciano Cantero

Imitador de Julio Iglesias

Imitador de Liam Gallagher

Imitador de Gustavo Cerati

¿DÓNDE VER LA FINAL DE ‘YO SOY 2026′?

Latina ha desplegado una cobertura multiplataforma para asegurar que nadie se quede fuera de la gran final. Además de la señal abierta tradicional, el público puede conectarse mediante:

El portal web oficial Latina.pe.

El canal de YouTube de ‘Yo Soy Perú’, que incluirá una dinámica de “react” en tiempo real.

¿QUÉ SE SABE DEL PROGRAMA?

“Yo Soy” es uno de los formatos más emblemáticos de la televisión peruana y se emite por Latina desde 2012. El programa reúne a participantes que buscan replicar con precisión la voz, apariencia y gestos de artistas consagrados, tanto nacionales como internacionales. Su objetivo es encontrar al imitador más completo, capaz de convencer al jurado y al público.

Actualmente, el panel de jueces está integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes evalúan cada presentación con criterios técnicos y escénicos, y la conducción está a cargo de Franco Cabrera y Diana Sánchez.

VÍDEO RECOMENDADO: