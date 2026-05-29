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La obra cuenta cómo los cuatro hermanos indígenas Mucutuy, de entre 1 y 13 años, sobrevivieron 40 días en la selva amazónica colombiana| Foto: Difusión / Composición EC
La obra cuenta cómo los cuatro hermanos indígenas Mucutuy, de entre 1 y 13 años, sobrevivieron 40 días en la selva amazónica colombiana| Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

La productora peruana Pacha Films ganó el premio News & Docs Emmy en la categoría de Documental de Actualidad Destacado (Outstanding Current Affairs Documentary) por su producción “Perdidos en la Selva”, realizada para National Geographic, durante la ceremonia realizada el 28 de mayo en Nueva York.

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