La productora peruana Pacha Films ganó el premio News & Docs Emmy en la categoría de Documental de Actualidad Destacado (Outstanding Current Affairs Documentary) por su producción “Perdidos en la Selva”, realizada para National Geographic, durante la ceremonia realizada el 28 de mayo en Nueva York.

El largometraje fue desarrollado en asociación con las productoras Lightbox del Reino Unido, Little Monster de Estados Unidos, Demolition Films de Colombia y el canal Señal Colombia.

La película narra cómo los cuatro hermanos indígenas Mucutuy, de entre uno y trece años, lograron sobrevivir 40 días en la selva amazónica colombiana después de que su avioneta se estrellara en mayo de 2023.

A través de un acceso exclusivo a los menores, el documental expone el proceso de búsqueda que generó una colaboración entre el ejército colombiano y las comunidades indígenas amazónicas, dos sectores históricamente distantes que unieron esfuerzos.

“Estamos muy contentos por este reconocimiento, y sumamente agradecidos con todos aquellos que hicieron posible este proyecto”, declaró Guillermo Galdós, director de Pacha Films y productor ejecutivo del documental.

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Con este galardón, suman su cuarto premio Emmy en su trayectoria. Previamente, la productora fue distinguida por los proyectos “Children of the Darien Gap” para Al Jazeera en 2024, “Shark Finn Hunters” para la misma cadena en 2023, y “Trata de Mujeres: de Tenancingo a New York” transmitido por Discovery Channel en 2014.

El director comentó además el agradecimiento del equipo hacia los colaboradores que viabilizaron el rodaje del filme, mismo que tuvo su estreno mundial en el Festival de Telluride y se encuentra disponible en la plataforma Disney+.

Afiche de "Perdidos en el amazonas"

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