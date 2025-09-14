“The Studio” gana el Emmy a mejor serie de comedia: ¿dónde verla en streaming?

“The Studio”, la sátira ideada por Seth Rogen que destripa a Hollywood, se alzó este domingo con el Premios Emmya la mejor serie de comedia en la ceremonia de los llamados Óscar de la televisión celebrada en Los Ángeles.

Protagonizada y coescrita por Seth Rogen, la producción venció en la disputada categoría a “Primaria Abbott”, “El oso”, “Hacks”, “Nobody Wants This”, “Only Murders in the Building”, “Shrinking” y “What We Do in the Shadows”.

¿Dónde ver “The Studio”?

La serie “The Studio” está disponible en Apple TV+ a través de este enlace oficial. La producción se estrenó en marzo del 2025 y actualmente cuenta con una temporada compuesta de 10 episodios.

Además del Emmy a la Mejor serie de comedia, la ficción triunfó en estas otras categorías destacadas: