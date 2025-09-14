Escucha la noticia
“The Studio” gana el Emmy a mejor serie de comedia: ¿dónde verla en streaming?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
“The Studio”, la sátira ideada por Seth Rogen que destripa a Hollywood, se alzó este domingo con el Premios Emmya la mejor serie de comedia en la ceremonia de los llamados Óscar de la televisión celebrada en Los Ángeles.
MIRA: Steve Buscemi se sumará al elenco de la segunda temporada de “Merlina”
Protagonizada y coescrita por Seth Rogen, la producción venció en la disputada categoría a “Primaria Abbott”, “El oso”, “Hacks”, “Nobody Wants This”, “Only Murders in the Building”, “Shrinking” y “What We Do in the Shadows”.
Newsletter Saltar Intro
¿Dónde ver “The Studio”?
La serie “The Studio” está disponible en Apple TV+ a través de este enlace oficial. La producción se estrenó en marzo del 2025 y actualmente cuenta con una temporada compuesta de 10 episodios.
Además del Emmy a la Mejor serie de comedia, la ficción triunfó en estas otras categorías destacadas:
- Mejor dirección de serie de comedia
- Mejor actor de comedia (Seth Rogen)
- Mejor guion de serie de comedia
- Mejor actor invitado en una serie de comedia (Bryan Cranston)
TE PUEDE INTERESAR
- “El juego del calamar 2″: ¿quién le da vida al personaje trans de la serie?
- “El juego del calamar 3″: Quiénes son Young-hee y Cheol-su
- Por qué “El juego del calamar” no continuará más allá de la temporada 3
- “El juego del calamar”: quién es realmente Dae-ho, el jugador 388 de la temporada 2
- Quién es Song Ji-woo, la actriz que hace de Kang Mi-Na / Jugadora 196 en “El juego del calamar 2”
Contenido Sugerido
Contenido GEC