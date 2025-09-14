“The Studio” gana el Emmy a mejor serie de comedia: ¿dónde verla en streaming?

Emmy
Seth Rogen en "The Studio", la gran comedia ganadora del Emmy 2025. (Foto: Apple)
Agencia AFP
“The Studio”, la sátira ideada por Seth Rogen que destripa a Hollywood, se alzó este domingo con el a la mejor serie de comedia en la ceremonia de los llamados Óscar de la televisión celebrada en Los Ángeles.

MIRA: Steve Buscemi se sumará al elenco de la segunda temporada de “Merlina”

Protagonizada y coescrita por Seth Rogen, la producción venció en la disputada categoría a “Primaria Abbott”, “El oso”, “Hacks”, “Nobody Wants This”, “Only Murders in the Building”, “Shrinking” y “What We Do in the Shadows”.

¿Dónde ver “The Studio”?

La serie “The Studio” está disponible en Apple TV+ a través de. La producción se estrenó en marzo del 2025 y actualmente cuenta con una temporada compuesta de 10 episodios.

Además del Emmy a la Mejor serie de comedia, la ficción triunfó en estas otras categorías destacadas:

  • Mejor dirección de serie de comedia
  • Mejor actor de comedia (Seth Rogen)
  • Mejor guion de serie de comedia
  • Mejor actor invitado en una serie de comedia (Bryan Cranston)

