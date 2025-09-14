Los Premios Emmy Primetime, que celebran a lo más destacado de la televisión en el último año, entregarán la noche de este domingo los trofeos a los ganadores de su 77 edición. Y será una edición en la que todo parece indicar ficciones como “The Studio”, “The White Lotus”, “Severance” y “Adolescence” podrían brillar más que otras.

Previo a esta ceremonia, el sábado 6 de septiembre se realizó la primera noche de los Creative Arts Emmy, donde las series “The Studio”, “The Penguin”, “Severance”, así como “Andor”, la precuela de “Star Wars” protagonizada por el mexicano Diego Luna, se llevaron sendas estatuillas.

En esta nota te iremos contando el detalle minuto a minuto de los ganadores en las principales categorías.

Alfombra roja de los Emmy

Cabe destacar que, como es tradición, antes de la entrega de premios, los principales talentos de la noche desfilarán por la alfombra roja.

Esta etapa de la gala, la podrás seguir en vivo a través de YouTube, mediante la transmisión oficial de la revista “People” en este enlace.

También podrás conectarte a la transmisión de E! Entertainment en este enlace. La alfombra roja comenzará al promediar las 17 horas (de Perú, Ecuador y Colombia).

Las grandes favoritas

Estas son las series que llegan con más candidaturas:

Título Nominaciones Severance 27 nominaciones The Penguin 24 nominaciones The White Lotus 23 nominaciones The Studio 16 nominaciones The Last of Us 14 nominaciones Andor 14 nominaciones Hacks 14 nominaciones

Lista de ganadores

A continuación te presentamos la lista de nominados a los Premios Emmy 2025. Iremos actualizando en vivo la lista de ganadores.

Mejor serie de drama

Andor (Disney+)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO Max)

Paradise (Hulu)

The Pitt (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO Max)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV+)

The Studio (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (Hulu)

Mejor serie de edición limitada

Adolescence (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (Hulu)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

The Penguin (HBO Max)

Mejor actor de drama

Sterling K Brown - Paradise (Hulu)

Gary Oldman - Slow Horses (Apple TV+)

Pedro Pascal - The Last of Us (HBO Max)

Adam Scott - Severance (Apple TV+)

Noah Wyle - The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz de drama

Kathy Bates - Matlock (CBS)

Sharon Horgan - Bad Sisters (Apple TV+)

Britt Lower - Severance (Apple TV+)

Bella Ramsey - The Last of Us (HBO Max)

Keri Russell - The Diplomat (Netflix)

Mejor actor de comedia

Adam Brody - Nobody Wants This (Netflix)

Seth Rogen - The Studio (Apple TV+)

Jason Segel - Shrinking (Apple TV+)

Martin Short - Only Murders in the Building (Hulu)

Jeremy Allen White - The Bear (Hulu)

Mejor actriz de comedia

Uzo Aduba - The Residence (Netflix)

Kristen Bell - Nobody Wants This (Netflix)

Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)

Ayo Edebiri - The Bear (Hulu)

Jean Smart - Hacks (HBO Max)

Mejor actor de serie de edición limitada o película

Colin Farrell - The Penguin (HBO Max)

Stephen Graham - Adolescence (Netflix)

Jake Gyllenhaal - Presumed Innocent (Apple TV+)

Bryan Tyree Henry - Dope Thief (Apple TV+)

Cooper Koch - Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

Mejor actriz de serie de edición limitada o película

Cate Blanchett - Disclaimer (Apple TV+)

Meghan Fehy - Sirens (Netflix)

Rashidah Jones - Black Mirror (Netflix)

Cristin Milioti - The Penguin (HBO Max)

Michelle Williams - Dying for Sex (Hulu)

Mejor actor de reparto de drama

Zach Cherry - Severance (Apple TV+)

Walton Goggins - The White Lotus (HBO Max)

Jason Isaacs - The White Lotus (HBO Max)

James Marsden - Paradise (Hulu)

Sam Rockwell -The White Lotus (HBO Max)

Tramell Tillman - Severance (Apple TV+)

John Turturro - Severance (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto de drama

Patricia Arquette - Severance (Apple TV+)

Carrie Coon - The White Lotus (HBO Max)

Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max)

Julianne Nicholson - Paradise (Hulu)

Parker Posey - The White Lotus (HBO Max)

Natasha Rothwell - The White Lotus (HBO Max)

Aimee Lou Wood - The White Lotus (HBO Max)

Mejor actor de reparto de comedia

Ike Barinholtz - The Studio (Apple TV+)

Colman Domingo - The Four Seasons (Netflix)

Harrison Ford - Shrinking (Apple TV+)

Jeff Hiller - Somebody Somewhere (HBO Max)

Ebon Moss-Bachrach - The Bear (Hulu)

Michael Urie - Shrinking (Apple TV+)

Bowen Yang - Saturday Night Live (NBC)

Mejor actriz de reparto de comedia

Liza Colón-Zayas - The Bear (Hulu)

Hannah Einbinder - Hacks (HBO Max)

Kathryn Hahn - The Studio (Apple TV+)

Janelle James - Abbott Elementary (ABC)

Catherine O’Hara - The Studio (Apple TV+)

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary (ABC)

Jessica Williams - Shrinking (Apple TV+)

Mejor actor de reparto en serie de edición limitada o película

Javier Bardem - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story (Netflix)

Bill Camp - Presumed Innocent (Apple TV+)

Owen Cooper - Adolescence (Netflix)

Rob Delaney - Dying For Sex (Hulu)

Peter Sarsgaard - Presumed Innocent (Apple TV+)

Ashley Walters - Adolescence (Netflix)

Mejor actriz de reparto en serie de edición limitada o película

Erin Doherty - Adolescence (Netflix)

Ruth Negga - Presumed Innocent (Apple TV+)

Deirdre O’Connell - The Penguin (HBO Max)

Chloë Sevigny - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story (Netflix)

Jenny Slate - Dying For Sex (Hulu)

Christine Tremarco - Adolescence (Netflix)

Mejor reality

The Amazing Race (CBS)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (NBC)

Mejor show de variedades

Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)

Saturday Night Live (NBC)

Mejor talk show

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

¿Dónde ver los Premios Emmy 2025?

Los Emmy 2025 se podrán ver a través de la señal de TNT en América Latina. Las alternativas oficiales por streaming serán HBO Max y DGO, servicio de Direct TV. Si te encuentras en Estados Unidos, el canal oficial será CBS. Mientras la plataforma oficial en streaming será Paramount+.