La noche del 14 de septiembre de 2025, Noah Wyle vivió un momento que parecía sacado de un guion de Hollywood. A los 54 años, el eterno “Dr. Carter” de ER subió al escenario de los 77º Premios Emmy para recibir su primer galardón como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática gracias a su papel en “The Pitt”. Emocionado, agradeció al elenco, al equipo, a sus hijos y a sus padres, pero hubo un nombre que pronunció con especial cariño: “mi hermosa esposa Sara, que es dueña de la mitad de esto, no solo porque es la ley de California, sino porque se lo ganó”.

Esa dedicatoria, entre risas y ternura, reflejó lo que significa Sara Wyle en la vida del actor. Su apoyo fue fundamental durante el rodaje de “The Pitt”, una serie que exigió intensidad emocional y jornadas extenuantes.

El propio Noah confesó que hubo días en los que llegaba a casa con el peso de su personaje aún sobre los hombros. ¿Su salvavidas? Sara, quien con paciencia lo animaba a seguir adelante y, al terminar la temporada, literalmente lo mandó “tres días a la playa” para recuperar el equilibrio.

El actor nominado al Emmy Noah Wyle está casado con su esposa, Sara, desde 2014 (Foto: AFP)

¿QUIÉN ES SARA WYLE, LA MUJER QUE INSPIRA TANTO AGRADECIMIENTO?

Más allá de ser la compañera de vida del actor, Sara también pertenece al mundo del entretenimiento. Es actriz y ha aparecido en series como “Californication” y “Nip/Tuck” . En 2021, incluso fue dirigida por su propio esposo cuando participó en un episodio de “Leverage: Redemption”, la serie donde Noah también es protagonista.

La historia de amor entre Noah y Sara comenzó en 2010 . Aunque no suelen dar demasiados detalles, han compartido en redes y entrevistas lo significativo de aquel encuentro. Tras cuatro años de relación, se casaron el 7 de junio de 2014 en una ceremonia íntima en su rancho de California, frente a un granero, rodeados de naturaleza y romanticismo. Después, viajaron a París en una luna de miel que Noah describió como “mágica”.

La pareja se conoció en 2010 y tuvieron una hija (Foto: Sara Wyle/Instagram)

Un año después, en junio de 2015, la pareja dio la bienvenida a su hija, Frances Harper, a quien ambos describen como el corazón de la familia. Para Noah, Frances es “una persona dinámica que puede hacer lo que quiera con su vida”, mientras que Sara escribió en redes sociales que su hija la había enseñado a descubrir nuevas formas de amar y crecer. La actriz también es madrastra de Owen y Auden, hijos de Noah con su primera esposa, Tracy Warbin.

Aunque discreta, Sara ha demostrado ser la fuerza detrás de Noah. En su Instagram, lo ha descrito como “valiente, amable, gracioso y encantador”, y no duda en dedicarle palabras públicas en cumpleaños y aniversarios. En junio de 2024, celebraron diez años de matrimonio con una foto de su boda y un mensaje del actor que resumía su relación: “Mi amor, gracias por los mejores 10 años de mi vida”.

Sara también ha estado junto a Noah en momentos clave fuera de la pantalla. En 2023, ambos participaron en las huelgas de SAG-AFTRA, mostrando su compromiso con las causas que afectan a su comunidad artística. Y más recientemente, caminó a su lado en las alfombras rojas de los Emmy 2025, acompañando al hombre que esa noche finalmente recibió el reconocimiento de sus pares.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.