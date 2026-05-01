Tras el final de “Yellowstone”, el 15 de diciembre de 2024, los fanáticos de la serie western están contentos por el próximo estreno de “Rancho Dutton” (en su idioma original: “Dutton Ranch”), la nueva producción de Paramount+ centrada en Beth (Kelly Reilly) y Rip (Cole Hauser). Como volveremos a ver en acción a la pareja que nos cautivó, aquí te contamos cómo se llevan realmente estos actores en la vida real. Vale precisar que la secuela se estrena en Estados Unidos y Latinoamérica el viernes 15 de mayo del 2026 en Paramount+: ese día se emitirán dos episodios y, después, un capítulo nuevo cada semana.
Antes recordemos brevemente que al final de la quinta temporada de “Yellowstone”, Beth y Rip dejan atrás el rancho y deciden empezar una nueva vida en otra propiedad, lejos de buena parte del drama que ha marcado a la familia Dutton. Su relación sigue sólida, se mantienen como pareja y dejan claro que su historia continúa.
¿CÓMO SE LLEVAN KELLY REILLY Y COLE HOUSER EN LA VIDA REAL?
A través de la pantalla, los personajes Beth y Rip tenían una química increíble: entre escenas cargadas de pasión, enfrentamientos intensos y frases afiladas, lograron destacar por sí mismos y engancharon al público. Pero ¿cómo se llevaban detrás de cámaras cuando nadie los estaba grabando?
Lo que dijo Cole Hauser sobre Kelly Reilly
En una entrevista con Drew Barrymore, el 7 de noviembre de 2024, Cole Hauser habló sobre su compañera de reparto Kelly Reilly, a quien se refirió con mucho cariño y admiración. Señaló que son “grandes amigos” y que su relación fuera del set es muy cercana.
Además, resaltó su talento como actriz, al que calificó de “fenomenal”, y subrayó que ella es muy distinta a Beth Dutton en la vida real: no se comporta, ni habla ni se mueve como el personaje. Añadió que le impresionó cómo Kelly construyó a Beth desde sus propios instintos y desde muy adentro, y que entre ambos dieron vida a una pareja icónica de la que prácticamente depende la serie.
En otro momento, contó que los dos, entre toma y toma, se comportan “como hermano y hermana”, pues bromean, se ríen y se divierten mucho trabajando juntos. En pocas palabras, Hauser la describe como una amiga muy cercana, una actriz increíble y una compañera con la que tiene una dinámica tipo familia.
Lo que dijo Kelly Reilly sobre Cole Hauser
La actriz también visitó el programa de Drew Barrymore, donde habló de Cole Hauser en un tono muy cariñoso y de mucha complicidad profesional.
En la parte donde responde preguntas que él mismo dejó para ella, Kelly Reilly comentó que con Cole se divierten mucho trabajando juntos y que han tenido muchas escenas memorables en “Yellowstone”. Si bien, en la pantalla tienen una gran química como pareja, fuera del set la relación es de amistad y respeto, muy diferente a la intensidad de Beth y Rip.
Cuando recuerda las escenas que compartieron en la serie, se mostró agradecida por la conexión que han construido y por cómo él la acompaña en momentos muy exigentes del personaje. Por estas razones, lo describe como un compañero con el que se lleva muy bien, con mucha confianza y juego, y dejó claro que esa buena relación detrás de cámaras es clave para que la pareja Beth–Rip funcione tan bien en la serie.
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