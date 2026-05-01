Tras el final de “Yellowstone”, el 15 de diciembre de 2024, los fanáticos de la serie western están contentos por el próximo estreno de “Rancho Dutton” (en su idioma original: “Dutton Ranch”), la nueva producción de Paramount+ centrada en Beth (Kelly Reilly) y Rip (Cole Hauser). Como volveremos a ver en acción a la pareja que nos cautivó, aquí te contamos cómo se llevan realmente estos actores en la vida real. Vale precisar que la secuela se estrena en Estados Unidos y Latinoamérica el viernes 15 de mayo del 2026 en Paramount+: ese día se emitirán dos episodios y, después, un capítulo nuevo cada semana.

Antes recordemos brevemente que al final de la quinta temporada de “Yellowstone”, Beth y Rip dejan atrás el rancho y deciden empezar una nueva vida en otra propiedad, lejos de buena parte del drama que ha marcado a la familia Dutton. Su relación sigue sólida, se mantienen como pareja y dejan claro que su historia continúa.

Beth y Rip dejaron el rancho en el final de “Yellowstone”, pero su historia continúa en el nuevo spin-off (Foto: Paramount)

¿CÓMO SE LLEVAN KELLY REILLY Y COLE HOUSER EN LA VIDA REAL?

A través de la pantalla, los personajes Beth y Rip tenían una química increíble: entre escenas cargadas de pasión, enfrentamientos intensos y frases afiladas, lograron destacar por sí mismos y engancharon al público. Pero ¿cómo se llevaban detrás de cámaras cuando nadie los estaba grabando?

Lo que dijo Cole Hauser sobre Kelly Reilly

En una entrevista con Drew Barrymore, el 7 de noviembre de 2024, Cole Hauser habló sobre su compañera de reparto Kelly Reilly, a quien se refirió con mucho cariño y admiración. Señaló que son “grandes amigos” y que su relación fuera del set es muy cercana.

Además, resaltó su talento como actriz, al que calificó de “fenomenal”, y subrayó que ella es muy distinta a Beth Dutton en la vida real: no se comporta, ni habla ni se mueve como el personaje. Añadió que le impresionó cómo Kelly construyó a Beth desde sus propios instintos y desde muy adentro, y que entre ambos dieron vida a una pareja icónica de la que prácticamente depende la serie.

En otro momento, contó que los dos, entre toma y toma, se comportan “como hermano y hermana”, pues bromean, se ríen y se divierten mucho trabajando juntos. En pocas palabras, Hauser la describe como una amiga muy cercana, una actriz increíble y una compañera con la que tiene una dinámica tipo familia.

Cole Hauser llenó de elogios a su compañera Kelly Reilly (Foto: Paramount)

Lo que dijo Kelly Reilly sobre Cole Hauser

La actriz también visitó el programa de Drew Barrymore, donde habló de Cole Hauser en un tono muy cariñoso y de mucha complicidad profesional.

En la parte donde responde preguntas que él mismo dejó para ella, Kelly Reilly comentó que con Cole se divierten mucho trabajando juntos y que han tenido muchas escenas memorables en “Yellowstone”. Si bien, en la pantalla tienen una gran química como pareja, fuera del set la relación es de amistad y respeto, muy diferente a la intensidad de Beth y Rip.

Cuando recuerda las escenas que compartieron en la serie, se mostró agradecida por la conexión que han construido y por cómo él la acompaña en momentos muy exigentes del personaje. Por estas razones, lo describe como un compañero con el que se lleva muy bien, con mucha confianza y juego, y dejó claro que esa buena relación detrás de cámaras es clave para que la pareja Beth–Rip funcione tan bien en la serie.

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