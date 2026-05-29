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José Bracamonte anuncia el lanzamiento de su nuevo tema “Eras tú”. (Foto: Difusión)
José Bracamonte anuncia el lanzamiento de su nuevo tema “Eras tú”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantautor peruano José Bracamonte anunció el lanzamiento de “Eras tú”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio. La canción representa una nueva etapa artística en la que apuesta por un sonido más acústico, íntimo y natural.

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