El cantautor peruano José Bracamonte anunció el lanzamiento de “Eras tú”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio. La canción representa una nueva etapa artística en la que apuesta por un sonido más acústico, íntimo y natural.

Con este tema, Bracamonte busca alejarse de las producciones recargadas para centrarse en la esencia de los instrumentos y las letras. La propuesta destaca por el uso de guitarras acústicas y una interpretación emocional que conecta con la trova clásica.

“Este disco es un retorno a lo esencial. Quería que se sintiera la vibración natural de los instrumentos, ese sonido de la madera que te abraza. ‘Eras tú’ es el punto de partida de este viaje hacia lo sencillo y lo profundo”, comenta Bracamonte sobre este lanzamiento.

José Bracamonte anuncia el lanzamiento de su nuevo tema “Eras tú”. (Foto: Difusión)

José Bracamonte explicó que este nuevo disco busca rescatar “el sonido de la madera” y la vibración natural de los instrumentos. Además, recordó que su acercamiento a la guitarra comenzó en el colegio gracias a su hermana Patricia y a los cancioneros de Silvio Rodríguez.

“La guitarra llegó a mí en el colegio, recuerdo mi hermana Patricia me prestaba su guitarra y practicaba con cancioneros de Silvio Rodríguez, así fui formando mis primeros acordes”, precisó.

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El nuevo álbum, aún sin título confirmado, tendrá una línea más introspectiva y sencilla. Según adelantó el artista, las canciones estarán enfocadas en el amor, la autenticidad y las experiencias cotidianas.

Con una trayectoria consolidada en la música peruana y canciones incluidas en series televisivas, Jose Bracamonte continúa apostando por la composición de autor. “Eras tú” estará disponible en Spotify, iTunes, Deezer y Amazon Music desde junio de 2026.