El reconocido sommelier y artista peruano José Bracamonte presentó su nuevo álbum “Las notas del vino”, un proyecto que combina su pasión por la música y el vino en una propuesta sensorial única. Con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la enología, Bracamonte reafirma su versatilidad creativa al trasladar el concepto del maridaje a un lenguaje musical.

El disco, el sexto de su carrera, está compuesto por 13 canciones inspiradas en viajes, viñedos y emociones. Grabado entre Estados Unidos, España y Perú, “Las notas del vino” invita al oyente a un recorrido por los sentidos, donde cada tema refleja la conexión entre las emociones humanas y la experiencia de compartir una copa. “El vino y la música no se explican, se sienten”, resume el artista sobre su propuesta.

A lo largo de su carrera, Bracamonte ha interpretado temas para diversas producciones televisivas peruanas como “De vuelta al barrio”, “Ana Cristina”, “Corazón de fuego”, “Pulseras rojas” y “Locura de amor”, consolidándose también como un intérprete con sensibilidad y carisma.

José Bracamonte presenta su nuevo álbum “Las notas del vino”. (Foto: Instagram)

Entre los temas destacados del nuevo disco figura “Despierto en ti”, una canción de tono íntimo y nostálgico que ya ha capturado la atención del público. El videoclip, filmado con estética de los años 20, rinde homenaje a la época de la prohibición del alcohol y refleja la elegancia y pasión que caracterizan al artista.

El álbum está disponible en las principales plataformas digitales, como Spotify y Apple Music, y marca una nueva etapa en la carrera del embajador de la Marca Perú, considerado uno de los sommeliers más influyentes de Sudamérica.

El lanzamiento oficial de “Las notas del vino” se realizó en el restaurante Dossis, en San Isidro, con una velada que combinó una cata de vinos Indomables dirigida por el propio Bracamonte.