La expectativa por el regreso de Soda Stereo al Perú continúa en aumento. Tras agotar las entradas para sus dos presentaciones en el Arena 1 de la Costa Verde, programadas para el viernes 22 y sábado 23 de mayo, la banda argentina anunció una tercera y última fecha en Lima. El nuevo concierto se realizará el domingo 24 de mayo en el mismo escenario.

La preventa de entradas para esta fecha adicional se iniciará el martes 11 de noviembre a través de Joinnus, con un 15% de descuento para compras con tarjetas Interbank. La promoción estará disponible hasta el 12 de noviembre o hasta agotar el stock designado.

Como parte de una acción especial, se abrirá un punto de venta presencial en el Parque de la Amistad, en el distrito de Surco, para los fanáticos que prefieran adquirir sus entradas en formato físico. Los mil primeros compradores recibirán una entrada conmemorativa de la gira Ecos y el afiche oficial con las tres fechas confirmadas en Lima.

Soda Stereo anuncia tercera y última fecha en Perú tras agotar entradas para dos conciertos. (Foto: Instagram)

La venta en el Parque de la Amistad se realizará el martes 11 de noviembre desde las 11 a.m. hasta agotar el stock disponible. En paralelo, la venta online continuará de manera habitual a través de Joinnus, disponible para compradores tanto en Perú como en el extranjero.

La gira “Ecos” reúne nuevamente a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, integrantes originales de Soda Stereo, mediante un espectáculo de alta tecnología y una puesta en escena que ha sido aclamada en toda la región. Desde su anuncio, el tour ha registrado localidades agotadas en Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México y Bogotá.

Con este nuevo anuncio, Lima se prepara para recibir tres noches consecutivas de homenaje a una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones de oyentes.