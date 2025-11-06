Tras varias filtraciones, la cantautora española Rosalía, ganadora de un premio Grammy, ha lanzado hoy 'Lux’, su esperado cuarto álbum de estudio, una propuesta descrita como innovadora e inmersiva que ya está disponible en sus plataformas digitales.

Grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason, el proyecto destaca por sus colaboraciones femeninas, como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yahritza, además de contar con el Escolania de Montserrat, el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana e Yves Tumor.

Rosalía ha proyectado este lunes por la noche la portada de su nuevo disco, 'Lux', en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid, y ha desaparecido de la plaza sin hacer anuncio o declaración alguna, horas después de movilizar a miles de fans con un llamamiento en redes sociales.

Hace algunos días, la cantante adelantó el álbum con “Berghain”, una pieza orquestal cuyo video, dirigido por Nicolás Méndez (su colaborador habitual en “Malamente”, “TKN” y “Pienso En Tu Mirá”) y filmado en Varsovia, narra una historia de duelo y sanación espiritual.

Asimismo, el pasado miércoles, la artista presentó “Lux” por primera vez en directo para un grupo selecto de fans y amigos en el MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya) de su ciudad natal, Barcelona.

Las ediciones físicas del álbum (CD y vinilo) incluirán tres canciones exclusivas como “Focu ‘ranni”, “Jeanne” y “Novia Robot”, que invitan a una escucha más inmersiva de la obra.

“Lux”: Lista completa de las canciones del nuevo álbum de Rosalía

MOV I

Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo Piange Diamanti

MOV II

Berghain La Perla Mundo Nuevo De Madrugá

MOV III

Dios Es Un Stalker La Yugular Focu ‘ranni (Exclusivo Edición Física) Sauvignon Blanc Jeanne (Exclusivo Edición Física)

MOV IV

Novia Robot (Exclusivo Edición Física) La Rumba Del Perdón Memória Magnolias

Rosalía ha revelado su "admiración" por las "mujeres santas" y la "mística femenina" frente a un mundo necesitado de "una fe, una certeza", durante la presentación en México de su nuevo disco, 'Lux', que se publica este viernes, 7 de noviembre | Video: EFE

Sobre Rosalía

Rosalía se consolidó como ícono de moda en la Met Gala 2025, con un vestido Balmain destacado en Vogue, Harper’s Bazaar y otras publicaciones.

También fue protagonista de la campaña de Calvin Klein para el otoño de 2025 y es embajadora global de New Balance.

En su nuevo disco, Rosalía vuelve a tomar el control absoluto: compone, produce, diseña y dirige el universo sonoro de su nueva era musical.

Además, debutará como actriz en la tercera temporada de 'Euphoria’, que se estrenará en 2026.

Ganó dos premios Grammy y trece Latin Grammy. También es popular por sus discos aclamados como 'El mal querer’ (2018) y 'Motomami’ (2022).