El martes 4 de noviembre, durante una nueva edición de 'Yo Soy’, la joven Valentina Hoempler se presentó al ‘casting’ imitando a Billie Eilish, a pesar de haber sido rechazada en 2019 con el mismo personaje en 'Yo Soy Kids’.

Valentina, quien desea convertirse en bailarina profesional, regresó a las audiciones del ‘reality’ después de seis años, tras haber sido rechazada en su primera participación cuando los jurados consideraron que Eilish “no era tan conocida”.

De esta manera, la imitadora expresó su admiración por Billie, destacándola como una persona auténtica y que logra transmitir un mensaje genuino.

El momento más divertido ocurrió antes de que Valentina comenzara a cantar, pues estaba tan nerviosa que empezó a bailar al ritmo que Carlos Alcántara, jurado del programa, marcaba con los labios. “Ahora me falta el aire”, bromeó entre risas.

Luego de eso, Valentina comenzó su interpretación con el tema “idontwannabeyouanymore”. Tras su actuación, Jely Reátegui, Ricardo Morán y el popular Cachín le dieron un rotundo “sí”, asegurando su pase a la siguiente etapa.

A pesar del voto positivo, Jely le recomendó tener cuidado con el exceso de movimiento corporal, sugiriendo que la imitación de Billie Eilish requiere un mayor control emocional en la interpretación. “Me gustó tu interpretación”, sentenció.

Ricardo, por su parte, le indicó que “Valentina bailarina” a veces se hace notar, al igual que ciertos adornos en su presentación. Sin embargo, destacó su gran talento, comentando: “Fuera de Yo Soy, tienes una carrera prometedora”, para recibirla en el concurso, advirtiéndole: “Prepárate, porque hay otra Billie Eilish en competencia”.

Valentina tuvo el voto triple del jurado con su imitación de Billie Eilish | Foto: Latina

