Un clásico regresa al cine. Este martes, trascendió que los actores Brendan Fraser y Rachel Weisz retomarán sus icónicos papeles de Rick O’Connell y Evelyn Carnahan en una cuarta entrega de 'La Momia’.

El anuncio, difundido por The Hollywood Reporter y Variety, confirmó a Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, directores de 'Scream’ 5 y 6, como los encargados de esta nueva cinta.

A su vez, de acuerdo con fuentes cercanas a la producción citadas por THR, la producción será una secuela directa que ignora los eventos de 'La Momia: La Tumba del Emperador Dragón’ (2008), donde Weisz fue reemplazada por Maria Bello.

El guion habría sido escrito por David Coggeshall, mientras que la producción estará a cargo de Sean Daniel, quien trabajó en las películas originales, junto a William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein.

Universal Pictures, el estudio propietario de la franquicia, no brindó declaraciones sobre el anuncio. De igual forma, los actores tampoco se pronunciaron.

Sobre el regreso de Brendan Fraser al cine

Brendan Fraser, quien encabezó las tres primeras películas, experimentó un notable resurgimiento en su carrera, coronado por su victoria en el Oscar a Mejor Actor por el drama de 2022, 'The Whale’.

Durante la promoción de dicho filme, Fraser expresó su disposición a regresar a la saga de 'La Momia’, señalando la clave de su éxito.

“El ingrediente que teníamos a favor en nuestra ‘Momia’, que no vi en la nueva, era la diversión. Eso fue lo que faltó en esa encarnación [la versión de 2017 con Tom Cruise]. ‘La Momia’ debería ser un paseo emocionante, pero no aterrador y espeluznante”.

A su vez, Rachel Weisz, ganadora del Oscar por 'El Jardinero Fiel’, ha mantenido una presencia constante en Hollywood con proyectos como 'Black Widow’ de Marvel y la aclamada serie de televisión 'Dead Ringers’.

La película original de 1999, dirigida y coescrita por Stephen Sommers, mezcló acción-aventura con terror y romance, recaudando más de $ 422.5 millones de dólares a nivel mundial y consolidando a Fraser como un protagonista rentable.