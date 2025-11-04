La reconocida agrupación Guns N’ Roses confirmó su llegada a Perú la noche de este 4 de noviembre para su próximo concierto del miércoles 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira “Because What You Want & What You Get Tour”.

Desde la mañana de este martes 4 de noviembre, decenas de seguidores de la agrupación se han concentrado en el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con pancartas y mensajes de bienvenida para Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Durante el concierto de Guns N’ Roses, la banda más peligrosa del mundo, presentará sus emblemáticos temas “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” y “Paradise City”.

Guns N’ Roses llegará a Lima para su esperado concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram)

Según reveló la productora, se han vendido hasta el momento el 95% de las entradas. Las localidades restantes se mantienen disponibles en Teleticket.

Bajo el título “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”, las estrellas del rock confirman de esta forma una gira que comprende más de 20 países alrededor del planeta y que es calificada por la crítica como un show electrizante y “de otro planeta”.

Incrustado en la cultura popular, su obra maestra de 1987, Appetite For Destruction, alcanzó el número uno en ventas de diamantes, se destaca como “el álbum debut más vendido en Estados Unidos de todos los tiempos” y “el undécimo álbum más vendido en Estados Unidos de todos los tiempos”, mientras que su Not In This Lifetime… Tour (2016-2019) se clasificó como la “cuarta gira de conciertos con mayores ingresos de todos los tiempos”.

De esta manera, la banda integrada por Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra principal) marcará su regreso a Perú luego de tres años. El concierto de Guns N’ Roses se realizará el próximo miércoles 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.