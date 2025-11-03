La joven cantautora Daniela Prado vuelve a la escena musical con su nueva canción ‘Viento’, con la que inicia otra etapa de su propuesta de folclor joven que busca revalorar la sonoridad andina con sonidos contemporáneos, pero teniendo al folclore nacional como centro rítmico.

‘Viento’, ya disponible en todas las plataformas digitales, es una canción que invita a la resiliencia ante episodios devastadores en la vida, con una dulce fusión del huayno peruano donde el charango y las quenas se unen a las guitarras y batería, para dar paso una potente y fresca melodía. La canción fue compuesta por una artista que Daniela admira: Andrea Martínez, destaca cantante y compositora peruana.

“Viento es un adelanto de mi nuevo trabajo discográfico, en la que además de mis temas propios, tendré como invitados a artistas que admiro, cuyas canciones me emocionan y forman, y Andrea Martínez es una de ellas. Cuando le propuse mi proyecto, tuve el privilegio de que lo aceptará, y así nació Viento, con el que inicio de esta nueva etapa”, comenta Daniela.

El músico y productor musical Martín Venegas estuvo a cargo de la dirección y producción de Viento, junto a la propia Daniela Prado; mientras que la grabación, mezcla y masterización la realizó el destacado ingeniero de sonido Oscar Santisteban.

De esta manera, Daniela, a sus 26 años, se afianza como una de las referentes de la nueva generación de la música andina contemporánea, con un single que combina la potencia de la tradición, con la frescura de los sonidos modernos y su privilegiada voz.

Cabe indicar que el primer trabajo discográfico de Daniela Prado fue el EP “Torcaza” que contiene cinco canciones: la primera el huayno tradicional ayacuchano Paloma Torcaza que da paso a sus cuatro canciones propias: “Si te di”, una fresca propuesta de saya-fusión; “Dejarlo atrás”, con sonidos latinoamericanos como nuestra marinera y la chacarera argentina; así como “No la dejes ir” y “Un poquito de ti” con ritmos de huayno.

Daniela Prado es hija del cantante andino Carlos Prado, exprimera voz del Dúo Ayacucho. Es Bachiller de la carrera de Música, pues el año pasado culminó sus estudios en la UPC, y además es coach vocal del Taller Canto Contemporáneo de la cantante Desiré Mandrile. Actualmente cursa una maestría de pedagogía musical en la Universidad Internacional de La Rioja, España.

“Viento” ya está disponible en las principales plataformas digitales: Spotify, iTunes, Google Play, Apple Music.