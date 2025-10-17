A pocos días de finalizar octubre 2025, miles de peruanos se muestran entusiasmados por los distintos espectáculos que se realizarán tanto en la capital como en otras regiones del Perú. Entre ellos destacan eventos deportivos, teatros y conciertos de reconocidas celebridades internacionales. En ese sentido, diferentes empresas promotoras de entretenimiento han anunciado que este mes estará cargado de una variedad de shows en vivo, como Myriam Hernández, Cristian Castro, Linkin Park, Il Volo, Silvio Rodríguez y más. Por ello, con el objetivo de que no te pierdas ninguno, te compartimos la agenda con las presentaciones confirmadas en nuestro país.

¿QUÉ ARTISTAS INTERNACIONALES SE PRESENTARÁN EN LIMA DURANTE OCTUBRE 2025?

Sin duda, octubre llega cargado de los conciertos más esperados por los fanáticos del k-pop, rock, baladas y más, que harán vibrar, cantar y disfrutar al público con los grandes éxitos de estos reconocidos artistas. Entre las presentaciones más destacadas está la banda estadounidense Imagine Dragons como parte de su gira mundial ‘Loom World Tour’ este domingo 19 de octubre en el Estadio San Marcos. Asimismo, la cantante chilena Myriam Hernández regresará a nuestro país con su tour ‘Tauro World Tour’ este miércoles 22 y jueves 23 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Otro de los cantantes que llegarán a suelo peruano será el mexicano Cristian Castro, quien interpretará sus mejores éxitos como “Por amarte así”, “Azul”, “Yo quería”, “Volver amar”, “No podrás”, entre otras, este viernes 24 de octubre en Costa 21 de San Miguel. Mientras que, el legendario cantautor cubano, Silvio Rodríguez, retornará a Lima para ofrecer un concierto único este sábado 25 del presente mes también en Costa 21. Por su parte, la banda estadounidense Linkin Park, con su gira “From Zero World Tour”, regresarán a Lima para su concierto este martes 28 de octubre en el Estadio San Marcos.

Eso no es todo, PH Harmony, grupo con cinco años de trayectoria en la escena del pop coreano, se presentará por primera vez en la capital peruana el miércoles 29 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Por último, para terminar el mes de la mejor manera, los principales artistas urbanos, como Myke Towers, Yandel, Farruko, Arcángel, Tito El Bambino, Sech y más, se presentarán en el “Reggaeton Lima Festival – 6 Edición Halloween" este viernes 31 de octubre en el Estadio Nacional. Es importante mencionar que para algunos conciertos aún hay entradas disponibles, las cuales se pueden adquirir a través de las principales plataformas como Teleticket, Joinnus, Vaope y Ticketmaster.

