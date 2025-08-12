El cantautor mexicano Cristian Castro anunció su regreso a Perú como parte de su gira internacional. El concierto se realizará el próximo 24 de octubre en Costa 21 de San Miguel, donde el popular ‘Gallito feliz’ interpretará los grandes éxitos de su carrera.
Con más de 30 años de trayectoria, el artista mexicano reconocido por “Azul”, “Por amarte así”, “No podrás”, “Yo quería”, “Volver a amar”, “Si tú me amaras”, “Lloran las rosas”, “Lloviendo estrellas”; presentará un extraordinario repertorio musical en su nuevo show en nuestro país.
En esta nueva gira 2025, Cristian Castro agota sus entradas en el Movistar Arena de Chile y anunció su tercera fecha en la ciudad de Santiago de Chile.
¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?
Las entradas para el concierto de Cristian Castro en Lima estarán a la venta en Teleticket desde el viernes 15 de agosto.
Además, habrá una etapa de preventa exclusiva con tarjeta Interbank los días 15 y 16 de agosto hasta agotar stock de entradas.
Como se sabe, Cristian Castro es considerado un ícono y uno de los grandes referentes de la balada romántica en español. Su carrera incluye más de 25 millones de discos vendidos, 45 temas que han alcanzado el Top Latin Songs de Billboard y múltiples discos de oro y platino.
