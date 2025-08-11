El músico peruano Andrés Dulude, exvocalista de Frágil, se encuentra inmerso en una difícil lucha contra el cáncer. El músico de 73 años recibe atención en el Hospital 2 de mayo y pide ayuda a sus seguidores para costear su tratamiento.

En entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, el intérprete de “Avenida Larco” reveló que necesita de apoyo económico para costear su tratamiento. “Todo es operable, tratable, pero necesito recursos”, explicó.

“Tenía unos malestares… salió que tenía tumores. Me lo sacaron, regresé con una infección y ahora espero la respuesta del hospital”, contó Dulude.

Andrés Dulude, exvocalista de Frágil, pide ayuda para su lucha contra el cáncer. (Foto: Captura de video)

La noticia de su lucha contra el cáncer ha despertado el interés de sus colegas musicales, quienes han organizado un concierto benéfico para el próximo 27 de agosto en Sargento Pimienta de Barranco, donde no solo recaudarán fondos, sino que rendirán homenaje a Andrés Dulude.

Hasta el momento se ha confirmado la participación de reconocidas agrupaciones como Frágil, Rio, Mar de Copas, Amen, Dmente Común y Antago.

Andrés Dulude, exvocalista de Frágil, pide ayuda para su lucha contra el cáncer. (Foto: Instagram)

Por otro lado, Andrés Dulude también anunció que venderá su libro “El verdadero significado de mis letras”, recientemente terminado. Lo recaudado estará destinado a su tratamiento. “Cada compra será un aporte directo”, aseguró, agradeciendo el apoyo de sus amigos y fans.