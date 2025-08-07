Christian Meier, el reconocido cantante y actor peruano, ha lanzado su nueva canción, “Yo tan bien”, misma que fue producida en Los Ángeles junto al multipremiado Gustavo Borner, ganador de más de 20 premios Grammy, donde mezcla ironía y emoción con un sonido pegajoso.

El tema, que adelanta su próximo disco, marca una nueva etapa en la carrera de Meier, explorando sentimientos complejos como la culpa, la contradicción y la vulnerabilidad. Tras el éxito de su disco “He vuelto a casa” y el EP “Sesiones en vivo”, el artista regresa con un sonido potente y renovado.

Un trabajo colaborativo

La producción de “Yo tan bien” contó con la participación de músicos de renombre internacional, como Mark Goldenberg (guitarrista de Bob Dylan), Dean Parks (guitarrista de Eric Clapton), Matt Bissonette (bajista de Elton John) y Gregg Bissonette (baterista de Ringo Starr).

Además de componer la letra y la melodía, Meier se involucró en cada detalle del proceso creativo, encargándose él mismo de los teclados. Esta dedicación no solo añade una capa emocional a la música, sino que también deja su sello personal en los arreglos de cada instrumento.

La canción tiene un videoclip

El lanzamiento de la canción viene acompañado de un videoclip grabado en una sola toma, dirigido por el propio Christian Meier.

Este video es el primer capítulo de un ambicioso cortometraje conceptual que se dividirá en cinco partes, todas filmadas en plano secuencia.

Christian Meier

Además del tema, el actor se alista para el estreno de su nueva película, “Mistura”, protagonizada junto a Bárbara Mori. La cinta ha sido reconocida en varios festivales internacionales.

“Yo tan bien” puede escucharse en todas las plataformas digitales, y el videoclip oficial en YouTube.