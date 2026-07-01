Horóscopo de HOY, miércoles 1 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aún con gente que no le simpatiza, logrará emprender trabajos o proyectos con éxito. Amor: el diálogo mejorará la relación y su encanto encenderá la íntima calidez.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirá una oportunidad que aunque se vea efímera, resultará genial y exitosa. Amor: superará una repentina crisis con pocos gestos y menos palabras, con madurez.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una propuesta no le convencerá para un nuevo trabajo, pero la examinará. Amor: participará de un seductor encuentro y alguien especial le causará gran impresión.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un asunto laboral complicado afectará temas personales, pero pondrá límites. Amor: una situación romántica hará que la pareja disfrute de vivencias inolvidables.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto dará beneficios pero surgirán obstáculos inesperados. Amor: criticará como si fuera un defecto de su pareja, un rasgo que antes parecía virtud.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su talento se destacará en entrevistas laborales o de nuevos negocios. Amor: surgirá un momento inolvidable en un encuentro con alguien que percibe impactante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en no perder la paciencia ante los errores de los demás. Amor: su capacidad de persuasión será relevante para convencer en la pareja de iniciar cambios.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una decisión tomada justo a tiempo le hará ganar prestigio y dinero. Amor: su fuerte encanto será apreciado por una persona que le colmará de afecto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá propuesta de un nuevo negocio que estimulará su curiosidad. Amor: la pareja podría sufrir de altibajos pero lo superarán en dulces momentos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: nuevas actividades se sumarán y lograrán acabar con la rutina. Amor: sentirá entusiasmo por alguien que le acepta tal como es y no hace preguntas incómodas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: terminará con cierta dispersión y se enfocará en las metas. Amor: ciertas actitudes sorprenderán y causarán confusión en la pareja, pero todo será aclarado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: será bien visto dejar de hacer críticas a las iniciativas de los demás y cooperar. Amor: querrá que la pareja le proteja de la dura realidad pero las cosas no funcionan así.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DISPERSA Y CON TENDENCIA A LA DIVERSIÓN. PREFIERE LAS SALIDAS CON AMIGOS.