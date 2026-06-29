En “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” hay una premisa que parece grabada desde el primer capítulo de la serie: para cazar demonios se necesita una katana Nichirin. Y es que casi toda la jerarquía del Cuerpo de Cazadores orbita alrededor de los estilos de respiración y de la espada que los canaliza. Sin embargo, hay algunas excepciones a la regla, ya que existen personajes que no dependen de ninguna espada y, aun así, figuran entre los más temibles del anime de Crunchyroll. ¿Te gustaría conocerlos? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción sigue la historia de Tanjiro Kamado, un joven que se une al Cuerpo de Cazadores tras el ataque de los demonios a su familia y la transformación de su hermana Nezuko.

De esta manera, el show televisivo explora la lucha de nuestro protagonista contra Muzan Kibutsuji, además del vínculo entre hermanos y el complejo sistema de poder que rodea a las katanas Nichirin.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer”:

¿CUÁLES SON LOS PERSONAJES MÁS PODEROSOS DE “DEMON SLAYER” QUE NO USAN ESPADA?

1. Gyomei Himejima - El Hashira de la Piedra

Empiezo la lista con el Hashira más poderoso dentro del Cuerpo de Cazadores y que no lleva katana: Gyomei, quien combina un hacha y una cadena rematada en una bola de púas.

De acuerdo con Game Rant, su nivel de fuerza equivale al de dos o tres Lunas Superiores de rango medio o bajo, lo que lo convierte en uno de los más grandes escudos frente a Muzan.

Gyomei Himejima en la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

2. Genya Shinazugawa

Genya, el hermano menor del Hashira del Viento, no tiene la capacidad de usar estilos de respiración.

Entonces, su solución es doble: lleva una escopeta de doble cañón cargada con balas Nichirin y, además, come carne de demonios para absorber sus poderes de forma temporal.

Así, esa combinación lo convierte en un combatiente impredecible.

En la trilogía de películas "Demon Slayer: Infinity Castle", Genya Shinazugawa es uno de los cazadores atrapados dentro de la Fortaleza Infinita (Foto: Ufotable / TOHO)

3. Nezuko Kamado

Nezuko, la hermana de Tanjiro, es técnicamente un demonio y su poder no pasa por ninguna katana.

Su Arte de la Sangre Demoníaca le permite manipular llamas carmesí y su resistencia física llegó a ser comparable a la de una Luna Superior antes del desenlace de la serie.

Por si fuera poco, según CBR, adquirió inmunidad a la luz solar, una característica que ni el propio Muzan posee, lo que la sitúa en un capítulo aparte dentro de la escala de poder del anime.

En la película "Demon Slayer: Mugen Train", cuando Enmu atrapa a los cazadores en un sueño profundo y manipulado, Nezuko sale de su caja de madera (Foto: Ufotable)

4. Lady Tamayo

Como médica y demonio aliada del Cuerpo de Cazadores, Tamayo prescinde de cualquier arma convencional.

En realidad, su Arte de la Sangre le permite lanzar hechizos sobre rivales y manipular percepciones.

Asimismo, su aportación más trascendental en la batalla final fue una droga de cuatro fases diseñada para debilitar al villano principal de la franquicia.

Tamayo es un demonio que fue convertida por Muzan, pero ha dedicado su vida a ayudar a los humanos como doctora (Foto: Ufotable)

5. Muzan Kibutsuji

Cierro la lista con Muzan Kibutsuji, el gran antagonista de “Demon Slayer”, quien no usa arma fija, pues su propio cuerpo es el arsenal.

En ese sentido, puede generar garras, látigos y proyectiles a partir de su propia carne y sangre, regenerarse de cualquier herida en cuestión de segundos y adaptar su forma según lo exija el combate.

Su única debilidad conocida es la exposición directa al sol: sin esa limitación resulta prácticamente imbatible frente a cualquier cazador.

Muzan Kibutsuji es el antagonista principal del manga y anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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