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os obispos Pascal Schreiber (Suiza), Michael Goldade (EE.UU), Michel Poinsinet de Sivry (Francia), Marc Hanappier (Francia), de izquierda a derecha, durante su ordenación por la raternidad Sacerdotal San Pío X , congregación ultratradicionalista conocida como los "lefebvrianos", sin la autorización del papa. (Foto: EFE)
os obispos Pascal Schreiber (Suiza), Michael Goldade (EE.UU), Michel Poinsinet de Sivry (Francia), Marc Hanappier (Francia), de izquierda a derecha, durante su ordenación por la raternidad Sacerdotal San Pío X , congregación ultratradicionalista conocida como los "lefebvrianos", sin la autorización del papa. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El Vaticano confirmó este jueves la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como ‘lefebvrianos’.

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