Letizia Lusardi, especialista en Movilización de Recursos de UNICEF en Venezuela, responde en terreno a la emergencia tras los terremotos del miércoles 24. Al poner el foco en los más vulnerables, destaca que la crisis humanitaria ha agravado la situación de una población infantil que ya era altamente vulnerable por las condiciones socioeconómicas previas.

“La situación aquí es dura. La gente está sufriendo mucho. Necesitamos realmente toda la ayuda que podamos recibir. El país está sufriendo”, dice a El Comercio desde Caracas, donde lleva dos años trabajando en la agencia de la ONU para la infancia. Según UNICEF, Unos 680.000 niños y niñas necesitan asistencia humanitaria tras los terremotos en Venezuela.

Con más de 2.000 fallecidos y miles de desaparecidos, la especialista española dice que hay mucha necesidad de apoyo humanitario en este momento. Por ello, apunta que la labor de los venezolanos en el exterior y la comunidad internacional será clave y deberá ser consistente en el tiempo. “Sigan canalizando su energía a través de organizaciones que están en el terreno. UNICEF está en Venezuela desde 1967 y tenemos mucha experiencia, es desde luego una plataforma segura en la cual hacerlo”, añade.

Un rescatista reacciona en medio de escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez

-¿Quiénes son los más vulnerables a este punto y cómo se resguardan?

Estamos viendo viviendas, escuelas, centros de salud, sistemas de agua que están dañados, destruidos, en varios de los estados más afectados, como La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, en Caracas también. Las niñas, los niños, los adolescentes normalmente en momentos de crisis suelen ser los más afectados y necesitan muchísima ayuda. Ya era una niñez que venía acumulando desafíos, en vista de que el país ha vivido durante muchos años una crisis socioeconómica muy profunda que ha ido agravando sus vulnerabilidades y un momento como este realmente los manda a una situación inimaginablemente compleja.

-Los venezolanos en el exterior y la comunidad internacional se han movilizado. ¿Qué rol cumple la solidaridad en este momento?

Es absolutamente esencial y sé que hay muchos venezolanos en Perú. Hay una diáspora muy grande que está sufriendo por la falta de información minuto a minuto, por no saber dónde están sus familiares o sus amigos de toda la vida. Toda esta diáspora tiene un rol muy importante en este momento. Nos pueden ayudar a través de donaciones canalizadas a través de UNICEF Perú para poder responder a intervenciones que salvan vidas en este instante. Las áreas prioritarias son salud, aguas seguras, saneamiento e higiene. Obviamente, uno va alimentando al otro. Otra área prioritaria son los servicios de protección infantil para niños separados de sus padres o padres que buscan a sus niños y no saben cómo encontrarlos.

También apoyo psicosocial, espacios seguros y espacios de aprendizaje porque si bien esta es una crisis que nos está impactando monstruosamente hoy, la reconstrucción no va a ser algo que se haga del día a la mañana. Vamos a necesitar apoyo de los venezolanos dentro y fuera del país y de la comunidad internacional de forma más prolongada. La ayuda inmediata es para salvar vidas porque cada instante cuenta, pero también será necesario un apoyo recurrente para trabajar en la reconstrucción y hacer que no se olvide a nadie en un contexto de altísima fragilidad.

-En Lima y en otras ciudades del Perú hay varios puntos de acopio. ¿Qué se requiere con más urgencia?

Estamos coordinando muy de cerca con las autoridades nacionales, locales, con el sistema de Naciones Unidas, con actores de la sociedad civil, con ONGs internacionales y nacionales, para intentar cubrir estas inmensas brechas que hay en términos de salud, en términos sanitarios. Hay muchas personas que se han quedado sin vivienda y sin acceso a agua segura y estable, tienen dificultad no solamente en cuanto a la higiene, sino también en términos nutricionales para niños. Tenemos que tener en cuenta que había ya contextos de desnutrición y un evento como este agrava la situación de esa niñez. Hemos recibido pedidos de elementos básicos como pañales, productos de higiene menstrual para adolescentes y mujeres. Todo eso viene a faltar en un contexto como este.

SEPA MÁS DONACIONES VÍA UNICEF Los canales de recaudación son www.unicef.org.pe y a través de los recaudadores de UNICEF que se encuentran en los aeropuertos del país, centros comerciales y supermercados.

-Se ha hablado mucho de que Venezuela no estaba preparada para un evento de esta magnitud, algo que también se teme en Perú. ¿Qué podríamos tomar como lección?

Yo creo que estos eventos son duros y, desafortunadamente, siempre hay un elemento de sorpresa que pasa hasta en los contextos más preparados y la destrucción es masiva. Dicho esto, todos los esfuerzos de anticipación ante desastres son muy importantes en contextos que tienen una predisposición a ello. El llamado de UNICEF es que integremos siempre en esta planificación la lente de la niñez. Hay que preguntarnos qué necesita un niño en un contexto como este, en una catástrofe natural. Hay que intentar tener eso al frente de cada planificación, de cada intervención. Aprender de eventos como este será importante.

Residentes observan los esfuerzos de los equipos de rescate por llegar a los supervivientes bajo los escombros de un edificio que colapsó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) / Matias Delacroix

-¿Cómo se prevén las próximas semanas? ¿Qué tareas se están organizando?

La prioridad más urgente en este momento es continuar salvando vidas. Seguiremos intentando apoyar y lograr una coordinación para llegar siempre más lejos y de forma más rigurosa con la ayuda que vamos recibiendo, teniendo siempre en mente ese niño, esa niña o ese adolescente y sus familiares, sabiendo que tienen unas vulnerabilidades agravadas en un contexto como este. También estamos pensando en cuál será ese camino desde hoy hasta los meses y años que vienen para intentar cubrir esas necesidades básicas y los derechos de esta niñez que necesita poder encontrar un espacio seguro, acceso a salud, a una nutrición adecuada, seguir estudiando.

-¿Qué decirle a los venezolanos en el exterior que siguen esperando noticias de sus familiares y amigos y también quieren ayudar?

Su voz cuenta, continúen ayudando a sensibilizar sobre lo que está pasando en el país y cómo no nos tenemos que olvidar de las personas más vulnerables. Estamos con ustedes, día y noche, estamos luchando por dar una respuesta a esta crisis. Un sincero y profundo abrazo a todos los que están sufriendo, que están lejos o que están cerca o que están directamente en los escombros luchando por sacar a familiares. Estamos con ustedes.