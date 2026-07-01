00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según UNICEF, Unos 680.000 niños y niñas necesitan asistencia humanitaria tras los terremotos en Venezuela. (UNICEF Venezuela)
Según UNICEF, Unos 680.000 niños y niñas necesitan asistencia humanitaria tras los terremotos en Venezuela. (UNICEF Venezuela)
Por Milagros Asto Sánchez

Letizia Lusardi, especialista en Movilización de Recursos de UNICEF en Venezuela, responde en terreno a la emergencia tras los terremotos del miércoles 24. Al poner el foco en los más vulnerables, destaca que la crisis humanitaria ha agravado la situación de una población infantil que ya era altamente vulnerable por las condiciones socioeconómicas previas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista