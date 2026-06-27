Resumen

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Quienes están prestando ayuda a los rescatados destacan la importancia de las donaciones, especialmente de los insumos médicos. (Foto: María Emilia Miró Quesada / El Comercio)
Quienes están prestando ayuda a los rescatados destacan la importancia de las donaciones, especialmente de los insumos médicos. (Foto: María Emilia Miró Quesada / El Comercio)
Por María Emilia Miró Quesada, Milagros Asto Sánchez

En el punto de acopio de la plaza El Indio, en el municipio caraqueño de Chacao, Yessica Álvarez ha trabajado todo el día para asistir a niños y ancianos que se han quedado sin hogar. Muchos residentes permanecen en las plazas y avenidas porque los dos terremotos del último miércoles convirtieron sus inmuebles en escombros. Otros ven que sus edificios siguen en pie, pero el temor a un nuevo sismo les impide volver.

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