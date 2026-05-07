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Papa León XIV y el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, en el encuentro oficial en el Vaticano. (Foto: EFE)
Papa León XIV y el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, en el encuentro oficial en el Vaticano. (Foto: EFE)
/ VATICAN MEDIA HANDOUT
Por Agencia EFE

El papa León XIV y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han manifestado este jueves su “compromiso de cultivar buenas relaciones”, en una reunión vaticana que se produjo tras los ataques de Donald Trump al pontífice por su posición en contra de la guerra en Irán.

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