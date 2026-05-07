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Marco Rubio, secretado de Estado de EE.UU:, recibido por el papa León XIV en el Vaticano. (Foto: EFE)
Marco Rubio, secretado de Estado de EE.UU:, recibido por el papa León XIV en el Vaticano. (Foto: EFE)
/ VATICAN MEDIA HANDOUT
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este jueves al Vaticano para reunirse con el papa León XIV, una cita que se produce después de las desavenencias entre el pontífice y el presidente Donald Trump y en la que tiene previsto hablar de la situación en Cuba.

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