¡Ya es oficial! El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV al Perú

El Santo Padre llegará al país del 11 al 17 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como parte de su primera gira por Latinoamérica desde el inicio de su pontificado. Entre las primeras actividades confirmadas figuran una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y un encuentro con jóvenes peruanos. Además, el pontífice volverá a Chiclayo, la diócesis donde fue obispo durante ocho años y con la que mantiene un estrecho vínculo.