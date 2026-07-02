Por Juan Luis Del Campo

En momentos que el público estadounidense se ve cada vez menos optimista por la economía, una familia ha visto su fortuna despegar estrepitosamente en el último año: la del presidente Donald J. Trump.

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