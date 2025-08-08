Todo va quedando listo pata el “Festival Internacional de la Salsa - Chimpunazo a la Chalaca”, evento musical que acaba de confirmar la presencia de la cantante peruana Marisol, quien se suma al importante cartel de artistas que se presentarán el Estadio Miguel Grau del Callao este 23 de agosto.

Conocida por su voz y su presencia escénica, Marisol aportará la cuota de cumbia a una noche que apunta a fusionar lo mejor de su género con el universo salsero. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Encabezando este gran festival estará el ícono mundial Gilberto Santa Rosa, conocido como ‘El caballero de la salsa’, quien llegará al Callao con su inconfundible y exitoso repertorio cargado de romanticismo y sabor caribeño.

También estarán presentes las principales figuras de la salsa peruana como Yahaira Plasencia, Brunella Torpoco, Son Tentación, N’Samble y la Orquesta Zaperoko, representando el talento nacional.

El “Festival Internacional de la Salsa - Chimpunazo a la Chalaca” celebrará la música, cultura y pasión bajo el cielo del Callao, cuna de grandes soneros y tierra salsera por excelencia.

Marisol se suma al cartel del “Chimpunazo a la Chalaca” junto a Gilberto Santa Rosa. (Foto: Instagram)

