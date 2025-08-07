Luego de más de dos años desde la disolución de Temple Sour, su exvocalista, Joaquín Aramburú, vuelve a la escena musical con el lanzamiento de su primera canción como solista: “Las cosas buenas”. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y su videoclip en YouTube.

El nuevo proyecto de Joaquín se enmarca en el pop latino independiente, con claras influencias del reggae, el R&B, el jazz y el hip hop, en una mezcla que refleja la identidad artística del artista, que el próximo 30 de agosto estrenará un EP de cinco canciones, donde iniciará oficialmente su carrera en solitario.

Entre las principales influencias que sirvieron de base para la creación de sus nuevas canciones se encuentran artistas como Cultura Profética, Mac Miller, Anderson. Paak y Los Amigos Invisibles.

Joaquín Aramburú debuta como solista con “Las cosas buenas”. (Foto: Instagram)

“Quiero que la gente se identifique con lo que canto. Hablo de cosas cotidianas, frustraciones, vínculos, aprendizajes. Este proyecto nace de un espacio más íntimo y sincero”, contó Joaquín sobre esta nueva etapa musical.

El primer sencillo, “Las cosas buenas”, habla sobre el proceso personal que vivió tras el cierre de su etapa con Temple Sour: la pausa, el duelo, pero también de los reencuentros y la gratitud. La producción del sencillo estuvo a cargo de Mateo Ledgard, productor independiente y exbajista de Temple Sour, quien también grabó los bajos del EP.

Lo acompañan músicos de larga trayectoria en la escena peruana, como Daniel Vigo “Willow”, Henry Ueunten (tecladista de la banda Amén), José María Colonia (exbaterista de Laguna Pai) y Carlos Emilio Llerena, (exsaxofonista de Temple Sour), con quienes tocará estas nuevas canciones y muchas otras más, el jueves 18 de setiembre en el Sargento Pimienta de Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.