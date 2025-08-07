La cantante peruana Susana Baca es reconocida con el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025, según confirmó la Academia Latina de la Grabación. La ceremonia se llevará a cabo en noviembre, en Las Vegas, Estados Unidos.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la organización celebró la trayectoria de Susana Baca y destacó a la artista como “una de las grandes voces del folclore latinoamericano y una figura clave de la música afroperuana”.

“A lo largo de su carrera que abarca décadas, Susana Baca ha investigado, valorado y protegido las tradiciones del repertorio afroperuano. Ganadora de tres Latin GRAMMYs y nominada al GRAMMY, Baca pertenece al selecto grupo de cantautoras folclóricas junto a leyendas como Mercedes Sosa y Violeta Parra”, señaló la publicación en Instagram.

“Su exquisita versión del tema ‘María Landó’, de Chabuca Granda, la posicionó como una diva global, despertando un renovado interés por el género afroperuano. Hasta el día de hoy, continúa grabando y llevando su música al mundo”, añadió el comunicado.

Susana Baca es reconocida con el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy. (Foto: IG)

Cabe resaltar que, a la fecha, Susana Baca ha recibido diversos galardones internacionales, incluyendo tres Latin Grammy y una nominación al Grammy estadounidense.

Con este reconocimiento, la artista se une a una selecta lista de músicos reconocidos no solo por su talento y su música, sino también por su aporte a la identidad latinoamericana.

Susana Baca se pronuncia

A través de sus redes sociales, Susana Baca compartió un video en el que agrade la distinción a la Academia Latina de la Grabación, señalando que “este reconocimiento para mí significa mucho”.

“Significa que no me equivoqué, que seguí trabajando en la música, en la música de mis orígenes, de mi país, de Latinoamérica. Y entonces, estoy en la mayoría de los corazones de la gente con mi música. Me encuentro muy feliz de recibir este gran reconocimiento. Para nosotros los músicos, gracias”, dijo la artista peruana.

De esta manera, Susana Baca recibirá el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy en la vigésima sexta edición de los premios que se realizará en una ceremonia privada, el próximo 9 de noviembre, en Las Vegas, Estados Unidos.