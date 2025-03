A lo largo de estos 20 años de los Premios Luces, hay figuras que nos han acompañado constantemente, cuyo aporte creativo ha sido clave en cada uno de los siete rubros principales que componen este galardón: las letras, las artes escénicas, el cine, la música, las artes visuales, la televisión y la moda. Es por eso que, en esta edición tan especial, entregamos unos trofeos especiales a las Leyendas de los Premios Luces a un selecto grupo personajes que representan cabalmente lo que nos inspira: el talento, la pasión y el compromiso por mantener viva la llama del arte y la cultura en el Perú.

MARIO VARGAS LLOSA

En el rubro de las letras, ¿cómo no reconocer al más laureado de nuestros autores? El Nobel de Literatura 2010 recibe este trofeo especial por su aporte decisivo e incomparable a la literatura nacional y universal. Miembro destacado del ‘boom’ latinoamericano, autor de novelas fascinantes como “La ciudad y los perros”, “Conversación en La Catedral” o “La guerra del fin del mundo”, y de notables piezas de no ficción como su libro de memorias “El pez en el agua”, Vargas Llosa también mantiene una relación con especial con El Comercio, donde durante muchos años publicó su columna “Piedra de toque”. El trofeo especial que lo reconoce como Leyenda de los Premios Luces se suma modestamente a su amplia vitrina de reconocimientos obtenidos durante toda una vida. Y qué duda cabe: al entregárselo, el honor es nuestro.

Mario Vargas Llosa. (Foto: Richard Hirano) / RICHARD HIRANO

SUSANA BACA

Susana Baca, voz icónica de nuestra música, también se une a este grupo de destacados personajes. Tras superar un complejo problema de salud el año pasado, la cantante se ha mostrado renovada e incansable: acaba de lanzar el disco “Conjuros”, tiene preparada una nutrida agenda de conciertos próximamente, y ya alista un documental sobre su vida y trayectoria.

“Recibir este galardón de El Comercio es más que un premio, es un homenaje al corazón que hoy honra a todos los artistas. Y yo estoy honrada, estoy feliz, mi trabajo ha sido más que mío, ha sido de todos y El Comercio en estas páginas sensibles le pone también corazón”, nos dice emocionada al recibir la noticia.

Susana Baca. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

TERESA RALLI

Actriz, educadora, escritora y directora de teatro. Rally es por sí misma una eminencia de nuestras tablas, pero también lo es por una loable labor colectiva: en 1971 se convirtió en una de las fundadoras del grupo Yuyachkani, uno de los más activos y coherentes de la escena local desde hace más de 50 años. Cómo no recordarla en obras como “Los músicos ambulantes”, “Sin título - técnica mixta”, o en el notable unipersonal “Antígona”, donde acompañada tan solo de una silla sintetiza siglos de dolor en el mundo y el Perú.

Teresa Ralli. (Foto: Karen Zárate) / KAREN ZARATE

JUAN ACEVEDO

Su formación entre las letras y el arte lo ubica en una posición privilegiada. Y es por eso que la dedicación de Juan Acevedo al noble trabajo de crear historietas ha conseguido entretener y hacer reflexionar a sucesivas generaciones. Creador de personajes como ‘El Cuy’ o ‘La Araña No’, la trayectoria de Acevedo está ligada a una larga lista de medios que incluye, cómo no, a El Comercio. Su particular sentido del humor y su aguda inteligencia lo convierten en uno de nuestros mayores artistas gráficos. Este reconocimiento, además, puede ser tomado como una merecida reivindicación frente a recientes e injustos maltratos.

Juan Acevedo. (Foto: José Rojas Bashe) / JOSE ROJAS BASHE

ESTER VENTURA

En el rubro de la moda, aplaudimos el trabajo de esta notable artista que elevó y refinó la joyería peruana para posicionarla en el mundo. Además de ello, su revaloración de nuestros textiles fue también clave en el sector, y la magnífica exposición “Manos sabias”, que presentó el año pasado en el Centro Cultural Inca Garcilaso, fue muestra de ello. Nacida en Argentina, pero adoptada naturalmente por el Perú hace más de 50 años, Ventura es ejemplo de como un vínculo identitario con una tierra trasciende fronteras y pasaportes. “Nunca me he sentido extranjera”, le confesó hace un tiempo a este Diario.

“Me siento sorprendida, conmovida y muy agradecida con Luces de El Comercio por esta distinción –señala Ventura al enterarse del galardón–. Tengo la esperanza que estos reconocimientos sirvan de influencia para aquellos que deseen emprender la aventura del arte. Para que exploren más, arriesguen más y no se desalienten ante los obstáculos. Trabajando con amor, entrega y disciplina, siempre habrá reconocimientos. Lo ideal es que mantengan una mirada y un escuchar activo hacia el interior de sí mismos y, también, hacia lo que tienen al frente. Y que siempre recuerden que hemos venido a este mundo para hacer algo puntual. Nuestra tarea es descubrirlo y honrarlo. No trabajamos solo para nosotros mismos, sino también para servir. No olvidemos que el arte es un medio que nos acerca a conocer el misterio de habitar en esta dimensión”.

Ester Ventura. (Foto: archivo personal)

FRANCISCO LOMBARDI

Como muchos cineastas del mundo, Francisco Lombardi comenzó su carrera como cinéfilo y luego como reseñista: sus primeras críticas aparecieron en la revista de su colegio, y luego dio el salto a la mítica “Hablemos de cine”. El resto de su trayectoria es bastante más conocida: en casi medio de siglo de actividades, nos ha regalado películas como “Muerte al amanecer”, “Maruja en el infierno”, “La ciudad y los perros”, “La boca del lobo” (mejor película en el Festival de San Sebastián), “Caídos del cielo” (mejor película iberoamericana en los Goya), “Sin compasión”, “Bajo la piel”, “Tinta roja” y varias más. Una carrera tan destacada a nivel internacional que, desde el 2023, lo convirtió también en unos de los dos únicos peruanos en formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Francisco Lombardi. (Foto: Manuel Melgar) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MANUEL MELGAR

LUIS ÁNGEL PINASCO Y SONIA OQUENDO

Y por último, pero no menos importante, nuestro tributo por partida doble a una pareja icónica de la televisión: ‘Rulito’ Pinasco y Sonia Oquendo. Se conocieron en el mundo del café teatro y están a puertas de celebrar 50 años de relación como una de las duplas más entrañables y queridas del medio. Él, recordado por “Triki Trak”, las narraciones de fútbol, la voz en off de “Cinescape” o su personaje de Bruno Picasso en “Al fondo hay sitio”; ella, por su destacada faceta en el modelaje, sus papeles en novelas como “Malicia”, “Luz María” o “Así es la vida”, y varias obras al lado del gran Osvaldo Cattone.

“Estoy profundamente emocionada y agradecida de recibir el Premio Luces Leyenda por mi trayectoria”, dijo Oquendo al recibir el anuncio del premio especial. “Sonia y yo lo único que hicimos fue trabajar y trabajar, sin pensar que llegaríamos a estos momentos”, añadió Pinasco. El reconocimiento para ambos es más que merecido.

Sonia Oquendo y 'Rulito' Pinasco. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

