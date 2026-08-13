El artista chileno se presentará el 8 de octubre en Arequipa, en la discoteca QTAR, y el 10 de octubre en Lima, en el Centro de Convenciones Festiva. (Foto: Difusión)
El artista chileno se presentará el 8 de octubre en Arequipa, en la discoteca QTAR, y el 10 de octubre en Lima, en el Centro de Convenciones Festiva. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Polimá Westcoast, uno de los artistas urbanos chilenos con mayor proyección internacional, regresará al Perú como parte de su gira mundial. El intérprete ofrecerá una presentación en Lima el próximo 10 de octubre, en el Centro de Convenciones Festiva, donde se reencontrará con sus seguidores peruanos.

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