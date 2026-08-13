Polimá Westcoast, uno de los artistas urbanos chilenos con mayor proyección internacional, regresará al Perú como parte de su gira mundial. El intérprete ofrecerá una presentación en Lima el próximo 10 de octubre, en el Centro de Convenciones Festiva, donde se reencontrará con sus seguidores peruanos.

La gira también contempla una fecha en Arequipa. El artista se presentará el 8 de octubre en la discoteca QTAR, mientras que en Lima estará acompañado por los DJs Towa y Bryan Flow, quienes serán los encargados de complementar la jornada con sus respectivos shows.

Las entradas para ambas presentaciones están disponibles a través de Joinnus. La preventa empieza el 13 de agosto y permite a los usuarios acceder a descuentos especiales utilizando cualquier medio de pago.

Uno de los principales motivos de su conexión con los seguidores locales es el tema “Ultra solo”, colaboración que realizó junto a Pailita. El tema se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la música urbana latinoamericana y actualmente supera los 418 millones de reproducciones en Spotify y los 99 millones de visualizaciones en YouTube.

A este éxito se suma “Baby otaku”, canción que acumula más de 206 millones de reproducciones en Spotify y supera los 60 millones de vistas en YouTube. También destaca “Lacone”, colaboración con Quevedo y Mora que ha superado los 151 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Durante su presentación, Polimá Westcoast repasará los principales éxitos de su trayectoria y canciones que han marcado su presencia dentro de la escena urbana. Su propuesta combina elementos de trap, reguetón y sonidos contemporáneos, además de colaboraciones con importantes exponentes del género.

El artista chileno se presentará el 8 de octubre en Arequipa, en la discoteca QTAR, y el 10 de octubre en Lima, en el Centro de Convenciones Festiva. (Foto: Difusión)

De esta manera, el artista chileno Polimá Westcoast reafirma su cercanía con el público peruano y ofrecerá dos presentaciones: el 8 de octubre en la discoteca QTAR de Arequipa y el 10 de octubre en el Centro de Convenciones Festiva de Lima. Las entradas están a la venta en Joinnus.